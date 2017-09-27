Ağaçların ne işe yaradığını anlatan 7 çok önemli bilgi

Şehirlerde serinlemeyi sağlarlar

Yapılaşmanın sorunlardan bir tanesi havanın ısınmasıdır. Bu durumlarda ağaçlar havanın serinletilmesinde büyük görev alır. Nasıl? dediğinizi duyar gibiyiz. Şöyle ki; yapılaşmanın bulunduğu bölgelerde ısı oluşumunu, gölge yaratarak ve su buharı püskürterek düşürüyorlar.

Erozyon riskini azaltırlar

Doğal afetler yaşamak istemeyeceğimiz durumlardır. Doğaya zarar vermediğimiz sürece bu durumlarda da en büyük kurtarıcı yine doğadır. Ağaçlar, erozyonu önlemede büyük görev üstlenirler. Toprağı bir arada tuttukları gibi, yüzey akışını yavaşlatırlar.

İnsanları ultraviyole ışınlardan korurlar

Cildimiz için en büyük tehditlerden bir tanesi ultraviyole ışınlardır. Bu ışınların risk gruplarında çocuklar bulunur. Yapılan araştırmalar, insanların ağaçlar sayesinde ultraviyole ışınlara maruz kalma oranını %50 azalttığını gösteriyor. Bu sayede risk grubu içerisinde olan çocuklar; parklarda, sokaklarda veya okullarda rahatlık içerisinde zaman geçirebiliyor.

Havayı temizlerler

Dünyadaki kentleşme göz önünde bulundurulduğunda, ağaçlar dünyamız için oldukça büyük öneme sahiptir. Havayı kirleten gazların birçoğunu yaprak ve kabukları ile filtrelerler. Bu zararlı gazların arasında ozon, sülfür dioksit, nitrojen dioksit, amonyak gibi zararlı gazlar yer alır.

Aldıkları suyu, daha fazlasıyla geri verirler

İşte çok ilginç bir bilgi! Ağacın gölgesinin bir diğer yararı, su tasarrufu yapmasıdır. Çünkü buharlaşmayı büyük ölçüde azaltırlar. Yeni dikilmiş bir ağaç ortalama olarak 55 litre su ister. Ve aldığı bu suyu, doğaya tekrardan fazlasıyla geri bırakır.

Ağaçlar tüm evren için gıda kaynağıdır

Dikilecek tek bir meyve ağacı bile yılda onlarca kilo meyve üretmektedir. Bu meyvelerden sadece insanlar yararlanmamaktadır. İnsanların dışında birçok hayvan için gıda deposu niteliği taşımaktadır.

Ağaçlar sağlık sağlarlar

Araştırmalar gösteriyor ki, ağaçlar ile temas halinde olanlar hızlı bir şekilde iyileşiyor. Bunun yanı sıra, dikkat eksikliği gibi birçok durumda, ağaçlarla temas etmek belirtileri azaltıyor.