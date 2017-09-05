Ağaçlarda da anıtlaştılar

Yaklaşık 40 yıl önce yazlığını yaptırırken, arsa içindeki palamut ağaçlarını kesmek yerine gözü gibi bakarak bugünlere ulaşmasını sağlayan Yaltıraklı, bu ağaçların uzun yıllar korunabilmesi için ilginç bir yöntem geliştirdi. Yazlığının bahçesinde ve sınırında bulunan çok sayıdaki 80-100 yaşında palamut ağacına Türk şair ve yazarlarının adlarını verdi. Doğasever Cevat Yaltıraklı, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy başta olmak üzere, Namık Kemal, Yahya Kemal, Behçet Kemal, Halide Edip Adıvar gibi ünlü şair ve yazarların adlarını yazdırdığı plaketleri ağaçların gövdelerine çakarak, hem şair ve yazarların isimlerini ölümsüzleştirdi hem de anıt ağaçları koruma altına almış oldu.



Yaltıraklı, "İnşallah bu davranışım örnek alınır ve diğer vatandaşlar da kendi bulundukları bölgedeki anıt ağaçları bildikleri şairlerin adlarını vererek korumuş olur. Ben inanıyorum ki, bu ağaçların üzerinde şairlerimizin adları olduğu için kimse zarar veremeyecek" dedi. Gelip geçerken ağaçların üzerinde şairlerin adlarını görüp, kendisine sorular sorulduğunu da belirten Cevat Yaltıraklı, "Bir vatandaş buradan geçerken ağaçta Yahya Kemal'in adını görmüş. 'Yahya Kemal bu ağacın altında kahve mi içti de sen adını koydun' diyen oldu, Ben de şairimizin adını ölümsüzleştirmek ve ağacı koruma altına almak için yaptığımı söyledim. Tebessüm etti. Genellikle olumlu tepkiler oluyorum" diye konuştu.