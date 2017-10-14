Ağaca çıktı eşine kavuştu

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden 22 gün sonra gözaltına alınan ve 19 Ağustos'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan 9'uncu Kolordu 109'uncu Topçu Alayı 1'inci Topçu Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı'nın eşi Nazife Kayacı hukuk mücadelesi başlatırken, Erzurum’a gelen siyasi parti liderlerini, Genelkurmay Başkanı’nı, bakanları adeta markaja aldı. Yardım isteyen 2 çocuk annesi Nazife Kayacı, eşinin suçsuz olduğunu her defasında söyledi.



ERDOĞAN: BAKTIRALIM

30 Eylül’de Erzurum'da açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresindeki korumaları aşamayınca görüşemeyen Kayacı, çıktığı ağaçtan seslenerek dikkatini çekti. Nazife Kayacı, 12 yaşındaki oğlu Burak’la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitti. Kayacı’nın kollarında, ağaca çıkarken oluşan yaraları gören Erdoğan, “Sen ne yaptın kızım? Allah iyiliğini versin” dedi. Kayacı da “Eşim terörist değil” diye konuştu. Erdoğan, Kayacı’nın oğlu Burak’a oyuncak verirken Kayacı’ya da “Baktıralım” dedi.



MAHKEME TAHLİYE ETTİ

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ramazan Kayacı, Serkan Aslan, Kadir Aluç ve Cemal Doğan'ı yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye etti. Nazife Kayacı, tahliye kararı üzerine çocukları ve yakınlarıyla cezaevinin önüne gidip eşini bekledi. Cezaevinden çıkan eşine sarılarak ağlayan Kayacı şunları söyledi: "15 aydır suçsuzluğumuzun mücadelesini veriyoruz. Gerçekten ülke zor durumda, ayıklamakta sıkıntı çekiyorlar. Biz umudumuzu hiç kaybetmedik. Adaletten ve devlet büyüklerimizden bizim gibi olan bir sürü mağdur askerin suçlarının olmadığını ortaya çıkarmalarını istiyoruz. Aynı durumda olanların tez zamanda daha fazla mağdur olmadan çıksınlar diyorum. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah eşimin beratı da olur ve en çok sevdiği üniformasına kavuşur."



Eşinin kendisi ve aynı durumdaki arkadaşlarının tahliye edilmesi için verdiği büyük mücadeleyi basından takip ettiğini belirten Yarbay Kayacı, "Aile olmanın ne demek olduğunu en çok böyle günlerde hissediyorsunuz. Bu mücadeleye destek ve her zaman yanımda olan benim haklı olduğuma inanan aileme teşekkür ediyorum" diye konuştu.