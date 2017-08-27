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    Ağabeyinin düğününde ters takla atmaya kalkınca...

    DHA
    27 Ağustos 2017 - 13:49Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 15:16

    Sivas'ta ağabeyinin düğününde kendini müziğin ritmine kaptırarak oynarken ters takla atan 21 yaşındaki Nuri Çetin yüzüstü yere çakıldı. Hastaneye kaldırılan gencin açılan kaşına 22 dikiş atıldı.

    Olay kent merkezindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Fırında çalışan Nuri Çetin, ağabeyi Emre Çetin’in düğününde dans etmeye başladı. Hareketli müziğin ritmi ile kendinden geçen genç ters takla attı.

    Arkadaşlarının ısrarı ile ikinci kez aynı hareketi deneyen genç dengesini kaybetmesi sonucu yüz üstü yere düştü. Çetin’in sert bir şekilde yere düşmenin etkisiyle sol kaşı açıldı. Hareketsiz halde yerde kalan Nuri Çetin için olay yerine akrabaları tarafından ambulans çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Çetin’in açılan kaşına 22 dikiş atıldı.

    ’BİRAZ ŞOV YAPAYIM DEDİM’

    Ağabeyinin düğününde çalan hareketli müzik ile kendini tutamadığını ve dans etmeye başladığını söyleyen Nuri Çetin, "Hareketli müzik çalmaya başladı. Ben de kendimi tutamadım. Ortaya çıkıp oynamaya başladım. O anda hızımı alamayıp, ’biraz şov yapayım’ dedim. Ters takla attım. Dengemi kaybedip yüzümün üzerine düştüm. Daha sonra hastaneye gittik. Kaşıma 22 tane dikiş attılar. Düğünlerde böyle tehlikeli hareketler yapmayalım. Sonuç böyle oluyor. Gençler böyle hareketler yapmasınlar. Bunlar tehlikeli hareketler. Boyun falan kırılabilir, felç kalınabilir. Ben çok şükür ucuz atlattım" dedi.

    Ağabeyinin düğününde ters takla atmaya kalkınca...

    Ağabeyinin düğününde ters takla atmaya kalkınca...

    Etiketler: Ağabey , düğün , takla
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