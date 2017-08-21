'Ağabeyimizden hatıra' dediler ama... Polisler şaşkına döndü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Araştırma ekipleri Barbaros Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alarak zanlıları takibe başladı. Yapılan takipte zanlıların ellerinde bulunan esere 3 milyon Euro para istediği tespit edildi. Polis, zanlıların eseri satacağını öğrenince Yenibey Mahallesi'ndeki eve operasyon yaptı.



Tarihi eseri gören polis bile şaşkına döndü



Araştırma ekiplerinin eve yaptıkları operasyonda ev sahibi Müstakil P., oğlu Hüseyin P. ve evde bulunan Mehmet A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada yatak odasında elbise dolabının üst kısmında arka tarafa saklanmış halde tarihi eser ele geçirildi. 1 metre 40 santim boy ve 80 santim enindeki kadife bez üzerinde Hz İsa'nın ve 12 havarisinin resmedildiği özel el işlemeli, eski dönem el yazılarının olduğu, metal ince parlak malzemelerle işlemelerin yapıldığı el yapımı kağıt üzerine baskı figür yapıldığı tarihi eseri gören polisler bile şaşkına döndü.



Ev cephanelik gibi



Polis, yaptığı araştırmada tarihi eserin yanı sırada evde 1 adet ruhsatsız tüfek, bu tüfeğe ait 59 fişek, 2 sallama diye tabir edilen tutma kısmı tahta olan, kesici kısmı 40-50 santimetre civarı kesici alet,1 muşta diye tabir edilen kavga aleti, 1 metal kelepçe ele geçirildi. Aramalarda kelepçe çıkması zanlıların kendilerini polis süsü verdiği izlenimi oluşturdu. Zanlılardan ev sahibi Müstakil P.'nin Hz. İsa ve 12 havarisinin resmedildiği kadife bezin ağabeylerinden kaldığını, hatıra olduğunu söyleyerek geri verilmesini talep ettiği öğrenildi.



Bin yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor



Bu arada zanlılar polis merkezine götürülürken, ele geçirilen tarihi eserin de müze müdürlüğüne teslim edilerek gerçek mi yoksa sahte mi olup olmadığının araştırılması talep edildi. Arkeologların, tarihi eserin gerçek çıkması halinde paha biçilemez olduğunu söylediği öğrenildi.