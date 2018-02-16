Ağabeye kurşun kardeşe 17 bıçak... Market kasabı

Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Taşköprü Caddesi’nde Osman Deveci (33) ve kardeşi Kenan Deveci’ye (31) ait araç ile Mustafa Aydınkafa’nın aracı bir süre önce hasarlı trafik kazasına karıştı.



Kusurlu bulunan Aydınkafa, Deveci kardeşlerin kaza masrafını karşılamayı kabul etti. Deveci kardeşler, 11 Şubat’ta trafik kazası nedeniyle alacağının bulunduğu kasap Mustafa Aydınkafa’nın iş yerine gitti. Kasaba giren Osman Deveci ile Aydınkafa arasında tartışma çıktı.



SOKAK ORTASINDA VURDU

Aydınkafa, Deveci’yi tabancayla kovalayıp sokak ortasında sağ bacağından vurarak, yaraladı. Ardından tabancayı dışarıda bekleyen Kenan Deveci’ye doğrultu, ancak silah tutukluluk yapıp, ateş almadı. Aydınkafa kaçmaya çalışan Kenan Deveci’yi peşinden koşup girdiği markette yakaladı. Boğuşma sırasında Aydınkafa, Deveci’yi yere yatırarak, bıçaklamaya başladı. Markettekilerin ayırma çabaları Aydınkafa’yı durduramadı. Aydınkafa, Deveci’yi bıçakladıktan sonra başına defalarca tekme attıktan sonra kaçtı. 17 yerinden bıçaklandığı tespit edilen Kenan Deveci’nin hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Bir gün sonra polis tarafından yakalanan Aydınkafa tutuklandı.