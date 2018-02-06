Ağabey kardeşi gasp etti

“ÇABUK BİLGİSAYARI GETİR YOKSA...”

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca Mehmet C.’nin şikâyeti üzerine hazırlanan iddianameye göre 21 Eylül 2016’da Ahmet M.C. (23) , kardeşi Mehmet E.C.’yi (14) tokatladı ve cep telefonunu aldı. İki gün sonra ise Mehmet E.C. oturdukları evin önünde oyun oynadığı sırada Ahmet M.C. yanına gelerek evin kapısını açmasını istedi. Mehmet E.C. de kapıyı açtı ve birlikte içeri girdiler. Bir süre sonra Ahmet M.C. ekmek bıçağı ile Mehmet E.C.’nin yanına gelerek “Kendimi mi öldüreyim yoksa seni mi öldüreyim çabuk bilgisayarı getir yoksa seni bıçaklarım” dedi.

Korkan Mehmet E.C. daha önceden sehpanın altına gizlediği bilgisayarı ağabeyi Ahmet M.C.’ye verdi. Ahmet M.C. tehdit ederek aldığı telefon ve bilgisayarı 350 TL’ye bir seyyar satıcıya sattı.

‘KARDEŞİ VE BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU’

Ahmet M.C. ifadesinde askerden geldiğini, işsiz olduğunu belirterek, “350 TL borcum vardı. Durumu kardeşime anlattım. Kardeşim de bana yardımcı olabilmek için bilgisayarını ve cep telefonunu satmam için verdi. Bilgisayar ve cep telefonunu satarak borcumu ödedim. İddia edildiği gibi bıçak çekmedim. Tokat atmadım. Babamdan korktuğu için bu şekilde ifade verdiğini düşünmekteyim” dedi.

Abisinin bilgisayarı bıçak zoru ile aldığını söyleyen Mehmet E.C. “Bilgisayarı benim sırt çantamın içine koyarak evden ayrıldı. Ayrılmadan önce bana sakın arkamdan bağırma, gelip seni bıçaklarım dedi. Abim 21 Eylül günü de bana tokat atarak telefonumu elimden aldı ve bir daha geri vermedi. Abimden davacı ve şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

10 YILDAN 15 YILA KADAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da şüpheli Ahmet M.C’nin “Silahla gasp” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame kabul edilirse şüpheli Ahmet M.C. önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.