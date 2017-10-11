Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’nın çatı katında yangın çıktı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’nın çatı katındasaat 19.00 sıralarında henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Yangına haber verilmesi üzerine Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevlerbüyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri İl Jandarma Komutanlığı önünde güvenlik önlemi aldı. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.