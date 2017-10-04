Afyon'daki bu görüntü hayvanseverleri ayağa kaldırdı

İddialara göre olay, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı Beldesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otel ve çevresindeki köpekler otel görevlileri tarafından tüfekle yapılan uyuşturucu iğneler ile öldürüldü. Fotoğraf karelerine yansıyan can acıtıcı manzarada köpeklerin hareketsiz bir şekilde üst üste yığıldığı ve işi yapan kişinin bu şekildeki fotoğrafları telefonla otel müdürüne göndererek teyit ettirdiği kaydedildi. Köpeklerin otel arazisi içerisinde hareketsiz şekilde yatmaları dikkat çekti. Ayrıca köpekleri sözde uyuşturucu iğneler ile tüfek ile vuran şahısların köpeklerin başında poz vermeleri ise ayrı bir tartışma konusu oldu.



Konu ile ilgili bilgisine başvurulan Yaylabağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik, köpeklerin öldürülmediğini, uyuşturucu iğneler ile bayıltılarak başka bir yere götürüldüğünü söyledi. Başkan Akgedik, belediyeden temin edilen tüfek ve Sağlık Bakanlığından onaylı uyuşturucu iğnelerin otel görevlilerine verildiğini ve onların kullandığı belirtti.

'ÖLDÜRME İŞİ KESİNLİKLE YOK'



Otel yetkililerinden olayla ilgili alınan bilgide, iddialar yalanlanarak şu ifadelere yer verildi:



“Belediye aracılığı ile yapıldı. İlaç ve tüfek belediyenin işleri çok yoğun olduğu için bizim otelimizde görevlendirilen bir kişi uyutma işlemini yaptı. Belediye işlere yetişemiyor bize tüfek verdi. Öldürme işi kesinlikle yok. İşten çıkarılan bir personel intikam almak için böyle bir şey yapıyor. Misafirlerin bir kaçı çocuklarına zarar verdiği için şikayetçi oldu. Bizler hatta o köpeklere kışın yemek veriyoruz. Köpeklere kesinlikle zarar vermedik, biz köpeklere sahip çıktık. Köpekler uyutuldu.”



Olay üzerine harekete geçen 5. Bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri ise otele giderek inceleme başlattı. Otel yetkilileri ilk etapta olayı kabul etmezken, İhlas Haber Ajansı’nın yetkililere ulaştırdıkları fotoğrafları gösterince iddiaları kabul ettikleri öğrenildi. Otel yönetiminin köpekleri uyuttukları ve daha sonra Eskişehir’de bir yere bıraktıkları iddia edildi.