Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Afşin İlçe Emniyet Müdürü açığa alındı

    Afşin İlçe Emniyet Müdürü açığa alındı

    İHA
    03.01.2018 - 20:31 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş'ın Afşin İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan iki ay önce Afşin İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mithat Arık’ı açığa aldı.

    31 Ekim 2017 tarihinde Afşin İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Arık’ın, 1 Ocak 2018 tarihinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldiği sırada, buradaki emniyet personellerine ağır hakaretlerde bulunduğu ve bir komiseri de darp ettiği gerekçesiyle açığa alındığı iddia edildi.

    Darp edildiği iddia edilen Komiser Ayhan A.’nın hastaneden 1 günlük iş göremez raporu aldığı ve Emniyet Müdürü Arık’tan şikayetçi olduğu kaydedildi.

    Olayla ilgili Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, soruşturmanın selameti ve idari bir tasarruf olarak Afşin Emniyet Müdürü Arık’ı görevden uzaklaştırarak hakkında soruşturma başlattı.

    Etiketler: kahramanmaraş , açığa alınmak
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri