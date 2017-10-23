AFS başvuruları için son gün 27 Ekim

Türk Kültür Vakfı, 1974’ten bu yana AFS Kültürlerarası Programları başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında ‘kültürlerarası değişim ve gelişim’, ‘deneyimsel eğitim’ alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Geçen yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 15-18 yaş grubundan 146 öğrenciyi, dünyanın dört bir yanına kültürlerarası deneyim amacıyla gönderen vakıf, AFS ile 2018’de yurtdışına 300 öğrenci göndermeyi ve 80 öğrenci konuk etmeyi hedefliyor. Vakıf, 2018 dönemi kültürlerarası öğrenme deneyimi için yapılacak AFS başvurularını, 27 Ekim’e kadar ‘www.turkkulturvakfi.org.tr’ adresinden alacağını duyurdu.

GELECEK YIL 5 BİN BAŞVURU HEDEFLİYORUZ

Liselere yönelik yürütülen ve 60 yılı aşkın süredir devam eden AFS Kültürlerarası Programları’na dair konuşan Türk Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mete Fanuscu, “Empati, hoşgörü, gönüllülük ve toplumsal sorumluluk değerlerini paylaşan bir vakıf olarak daha barışçıl ve diyalog yanlısı bir dünya kurma amacını taşıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz projelerle şimdiye kadar 6 bin öğrencinin İtalya’dan Brezilya’ya, Hindistan ve Tayland’dan ABD’ye dünyanın dört bir yanında kültürlerarası programlara katılmasını, 5 bin öğrencinin Türkiye’de konuk olmasını sağladık. 18 yaş altı ve 18 yaş üstü olarak yürüttüğümüz öğrenci değişim programlarımızın süreleri 3-6 aylık kısa ve 1 yıllık uzun dönem olmak üzere ikiye ayrılıyor. Her yıl ortalama 180-190 öğrenci, değişim programlarımızdan faydalanıyor. 2017’de AFS Kültürlerarası Programları’na 1.500 başvuru olmuştu. Gelecek yıl ise 5 bin başvuru hedefliyoruz” diye konuştu.