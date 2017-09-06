AFS başvuruları başladı

Türk Kültür Vakfı şimdiye kadar 6 bin öğrencinin yurtdışına gitmesini, 5 bin öğrencinin ise Türkiye’de konuk olmasını sağladı. Vakıf, Balkanlardan Avrupa’ya, Güney Amerika’dan Uzakdoğu ve Güney Asya’ya toplam 49 ülkeyle çalışıyor. 2018’de yurtdışına 300 öğrenci göndermeyi ve 80 öğrenci konuk etmeyi hedefleyen vakıf, 2018 dönemi kültürlerarası öğrenme deneyimi için yapılacak AFS başvurularını 5 Eylül’den itibaren ‘www.turkkulturvakfi.org.tr’ adresinden almaya başladı.

AFS Kültürlerarası Programları, liseden yükseköğretime birçok düzeyde yurtdışı değişim başta olmak üzere çeşitli uluslararası programlara katılma şansı veriyor. 1947’de başlayan programlardan 50 ülkeden 380 bin fazla kişi faydalandı.