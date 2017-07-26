Afrodisias arkeolojik alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Girdi

UNESCO Türkiye'nin sitesinde, Aphrodisias Antik Kenti'nin "Yunan-Roma dönemi mimari ve kent özelliklerini çok iyi yansıtan bir yerleşim yeri" olduğu belirtiliyor. Kentteki Afrodit Tapınağı milattan önce 3'üncü yüzyıla, kentin kendisi ise bir yüzyıl sonraya dayanıyor.

Bölge, Afrodisias Arkeolojik Kenti ve kentin kuzeyindeki mermer ocaklarından oluşuyor. Zenginliği ise mermer ocaklarından geliyor. UNESCO Türkiye'nin sitesinde kentin özelliklerinden en önemlisinin varlık alanı içinde bulunan ocaklardan çıkartılan mermerden yerel okullarca işlenen heykeltıraşlık eserlerinin yayıldığı Akdeniz havzasında bıraktığı derin kültürel etki olduğu belirtiliyor.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Eski Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden biri olan Afrodisias, tarihte kentin en önemli tanrıçası olan Afrodit Tapınağı ile ünlüdür. M.Ö. II. Yüzyıl’dan M.S. 6. Yüzyıl’a kadar görkemini korumuş olan kentin kesintisiz olarak bu kadar uzun yerleşim görmüş olması, antik dönemde pek çok önemli gelişmeye tanıklık etmesi açısından da önem taşıyor. Afrodisyas’ın da Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesiyle Türkiye’nin bu listedeki varlık sayısı 17’ye ulaştı.

Polonya’nın Krakow şehrinde bu yıl gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında, Aydın’ın Karacasu ilçesinde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verildi.

Afrodisias, Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden biri. Tarihte kentin en önemli tanrıçası olan Afrodit Tapınağı ile ünlü olan Afrodisias, MÖ 2. yüzyıldan MS 6. yüzyıla kadar görkemini korudu. Kentin kesintisiz olarak bu kadar uzun yerleşim görmüş olması, antik dönemde pek çok önemli gelişmeye tanıklık etmesi açısından da önem taşıyor.

Peki bu güzellikleri bize aktaran ve tarihe tanıklık eden taşları konuşturup, Unesco Miras Komitesinin incelemesi için hazırlanan tanıtım filminin arkasında kimler var?

Afrodisias tanıtım filmini, Kultur ve Turizm Bakanlık nezdinde, Geyre Vakfi sponsorlugunda, 2 Yaka Yapım Şirketi gerçekleştirdi.

Yönetmenliğini ünlü sunucu ve belgesel yapımcısı Özgür Özgülgün’ün ve yapımcılığını da 2 Yaka Yapım şirketi kurucu ortağı Merve Başcumalı’nın gerçeklestirdiği filmde, kurgu yönetmeni Fuat Şahin ve Drone operatörü Ertan Erdoğan da antik kenti hem havadan hem karadan görüntülediler. Çekim sonrası elde edilen görüntüler, kurgu yönetmeni Can Günsel Devrim’in liderliğinde yoğun bir ekip çalışması sonucu filme dönüştürüldü.

Çekimin ulaşım ve konaklama sponsor ise EPOS7 derneği idi. Kazı Başkanı Bert Smith ve yardımcısı Esen Oğuş da çekim süresince ekibe katkı sağladı.

2018 yılında düzenlenecek olan UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısında Türkiye’nin adayı Göbeklitepe Arkeolojik Alanı olacak.



Şimdiye kadar Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilen kültür varlıkları şunlar:

1. İstanbul’un Tarihi Alanları (İstanbul)(1985)

2. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir, Kayseri)(1985)

3. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)(1985)

4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) (1986)

5. Nemrut Dağı (Adıyaman)(1987)

6. Xanthos-Letoon (Antalya, Muğla)(1988)

7. Hieropolis-Pamukkale (Denizli)(1988)

8. Safranbolu Kenti (Karabük)(1994)

9. Troya Arkeolojik Siti (Çanakkale)(1998)

10. Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) (2011)

11. Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) (2012)

12. Bursa ve Cumalıkızık:Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa)(2014)

13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı (İzmir)(2014)

14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (Diyarbakır)(2015)

15. Efes (İzmir)(2015)

16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars)(2016)

17. Afrodisyas Arkeolojik Alanı(2017)