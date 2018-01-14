Afrin'e süpürme vuruşları

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Elazığ, dün de Tokat’ta, Afrin’deki PYD/PKK hedefleriyle ilgili “Bir haftayı bulmaz darmadağın ederiz” sözleriyle yeni bir operasyon sinyali vermesinin ardından sınır hattında konuşlu Türk topçu birlikleri son üç gündür belirli aralıklarla Afrin’i vuruyor. Afrin karşısındaki sınır hattına yönelik sevkiyatın artması da dikkat çekiyor.

Erdoğan’ın Elazığ konuşmasının ardından Afrin’den Türkiye’ye yapılan taciz atışlarına, önce Oğulpınar Sınır Karakolu’nda konuşlu 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleriyle, radarlarla tespit edilen PYD mevzileri yoğun ateş altına alınarak yanıt verildi. Terör örgütü hedeflerine 30’dan fazla atış yapıldı.

FIRTINA’LAR DÜN DE ATEŞLENDİ

Cumartesiyi pazara bağlayan gece de aynı bölgeden taciz atışları devam edince Türk topçu birlikleri yine misliyle karşılık verdi. Türk topçusunun yoğun bombardımanı sonucu kesilen taciz atışları dün öğle saatlerinde yeniden başlayınca Mehmetçik yine Fırtına obüsleri ile çok namlulu roketatarları (ÇNRA) ateşledi.

40’DAN FAZLA ATIŞ

Bu kez Hatay’ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Gökhan Hudut Karakolu ile Kırıkhan’da konuşlu Fırtına obüsleri, Afrin’in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine 40’tan fazla atış yaptı. Birbiri ardına yapılan atışlar sınırın Türkiye tarafındaki yerleşim yerlerinden de duyuldu. Afrin’den yapılan taciz atışlarında ölen ya da yaralanan olmadı.

Aralık ayı başından bu yana Afrin’in karşısındaki sınır hattına yönelik asker ve zırhlı araç sevkıyatı son 48 saatte yeniden hızlandı. TSK’nın önceki gün tank, değişik tip zırhlı araç ve kamyonlarla yaptığı sevkıyat dün de devam etti. Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı’dan geçiş yaptı. Aralarında mühimmat yüklü araçların da bulunduğu askeri konvoy, Oğulpınar Sınır Karakolu’na gitti.

ÖN TEMİZLİK GİBİ

Askeri uzmanlar, Türkiye’de siyasilerin Afrin’le ilgili kararlılık mesajı verdikçe, terör örgütünün bilinçli olarak taciz atışı yaptığını söyledi. Askeri kaynaklar da, Türk topçusunun taciz atışı yapılan yerleri radarlarla belirlediğini, teröristlerin bulundukları yerlerde hareket kabiliyetleri de dikkate alınarak ona göre atışlar yapıldığını, bu nedenle PYD/PKK güçlerinin zayiat verme ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler. Kaynaklar, bu atışlarla terör örgütü mevzilerine yönelik bir anlamda ön temizlik yapılmış olduğunu da değerlendiriyor.