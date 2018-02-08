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    Afrin’e giden askere otoyolda duygulandıran sürpriz

    Ramazan TUNCER/DHA
    08.02.2018 - 14:47 | Son Güncelleme:

    Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen ’Zeytin Dalı harekâtı’na katılmak için Siirt’ten sınır hattına sevk edilen konvoyda bulunan Uzman Çavuş Serdal Yöndem’in (27) Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde oturan ailesi, otoyolda durdurdukları araçtaki oğullarına sürpriz yaptı. Ailenin 4 aydır görmediği Uzman Çavuş Yöndem ile hasret gidermesi duygulu anlar yaşattı.

    SİİRT’ten ’Zeytin Dalı harekâtı’na katılmak için Suriye sınırına sevk edilen araç ve personelden oluşan askeri konvoy, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden geçti. Konvoyda bulunan evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Serdal Yöndem’in Nurdağı’nda oturan ailesi ise oğullarına sürpriz yaptı. İlçenin kırsal Durmuşlar Mahallesi’nde oturan babası İlyas, annesi Ümmügülsüm ve eşi Havva Yöndem ile akrabaları, otoyoldan sabaha karşı geçen konvoyu durdurup Serdal Yöndem’i Türk bayraklarıyla karşıladı. Serdal Yöndem, bir anda 4 aydır görmediği ailesiyle karşılaşınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ailesiyle hasret gideren Yöndem’e sarılan ailesi gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşı dökerek sarıldığı eşine "Kurban olurum sana" diyen Havva Yöndem ise fenalık geçirdi.

    Afrin’e giden askere otoyolda duygulandıran sürpriz


    ’BOL BOL DUA EDİN’

    Ailesinin sürpriziyle duygulanan Serdal Yöndem, "Bol bol dua edin. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Uzman Çavuş Yöndem’in babası İlyas Yöndem ise 4’ü erkek 5 çocuğunun olduğunu belirterek, "Dört oğlum daha var, biri şu an HakkÂri Yüksekova’da, diğeri Siirt’ten Afrin’e gidiyor. Ben de kendileri ile hazırım. Devletime hizmet vermek, vatanım için ölmek gerekirse ölmeye de hazırız. Allah hepsini esirgesin" dedi.

    Afrin’e giden askere otoyolda duygulandıran sürpriz


    ’GÖZYAŞLARIMIZ SEVİNÇTEN’

    Ümmügülsüm Yöndem de gerekirse askere mermi taşıyıp, yemek yapabileceğini ifade ederek "Bu gözyaşlarımız sevinç gözyaşıdır. Gerekirse oğlumla beraber ben de giderim. Mermi taşır, yemeklerini yaparım. Ben oğlumu gördüm, bu bana yeter. Rabbim herkesi annesine kavuştursun" diye konuştu. Yöndem ailesinin yakınları da uzun süre yolda ’Vatan sana canım feda’ sloganları atarak konvoyu uğurladı.

     

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    Etiketler: Zeytin Dalı , Harekat , Suriye , Afrin , Gaziantep , Siirt , son dakika
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