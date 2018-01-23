Afrin'e 2. kıskaç

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle birlikte başlattığı Zeytin Dalı operasyonu, dün üçüncü gününde Azez kıskacıyla genişledi. Daha önce Fırat Kalkanı harekâtında ele geçirilmiş Azez-Mare hattından önceki gece ve dün sabah Afrin’deki PYD/YPG-PKK güçlerini 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ve havadan da savaş uçaklarının taarruzlarıyla yoğun şekilde bombalayan TSK, terörist hedeflerin iyice etkisiz hale gelmesinden sonra ÖSO güçleriyle birlikte Azez’den Afrin bölgesine giriş yaptı.



HAFTA SONU HEDEFİ

Kara operasyonu hem sınır hattında konuşlu, hem de Afrin bölgesine giren Fırtına obüslerinin atışları ve zaman zaman Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının hava taarruzu desteğiyle sürdü. Hatay ve Kilis’ten Afrin içinde PYD/YPG-PKK mevzileri ile barınak ve sığınaklarını hedef alan yoğun topçu atışları yapıldı. Birliklerin Afrin içindeki ilerleyişi sürerken, Mehmetçik’in bazı yerlerde 8 kilometre içeri girdiği öğrenildi. Tank ve diğer zırhlı-paletli araçların Afrin içine sevkiyatı da devam etti. En çok sevkıyat kara harekâtının başlatıldığı Kilis-Gülbaba mevkiinden yapıldı. Afrin’in kuzey batısındaki Bülbül bölgesindeki köylerin önemli bir kesimi ele geçirilirken, Raco ve Cinderis bölgelerinde ilerleyişin sürdüğü, Hassa sınır hattında da cep açıldığı bildirildi. Anadolu Ajansı da, gündüz saatlerinde Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerinin teröristlerden arındırıldığını duyurdu. Toplam 14 nokta örgütten kurtarıldı.



Afrin güneydoğusundaki Tel Rıfat da dün Türk savaş uçaklarının hedefi olmaya devam etti. Askeri kaynaklar birliklerin ilk iki günde Afrin kırsalında tahmin edilenden daha az bir direnişle karşılaştığını söylediler. Direnişin az olmasının harekatın ilk günü 72 savaş uçağı ile yapılan yoğun hava bombardımanıyla cephanelik, sığınak ve barınak gibi kritik noktaların vurularak imha edilmesinden kaynaklandığı bildirildi. Teröristlerin kırsaldan çekilerek kent merkezine doğru kaçtıklarını söyleyen kaynaklar, harekatın bu hızıyla devam etmesi halinde birliklerin en geç hafta sonu Afrin kent merkezine dayanarak şehri kuşatılabileceğini değerlendiriyor.



KENT MERKEZİ RİSKLİ

Kent merkezine doğru yaklaşıldıkça koşulların zorlaşabileceği, el yapımı patlayıcı ve mayınlı tuzak sayısının artabileceği bildirilirken, kent merkezine kaçan teröristlerin sivil halkın içine karışmış olabileceğine dikkat çekildi. Kent merkezinde Kuzey Irak ve Kobani’den kaydırılmış gerilla eğitimli 500 PKK’lının da olabileceği değerlendiriliyor.



BURSEYA DAĞI'NDA SICAK TEMAS

TÜRK savaş uçakları, Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya (Barşah) Dağı’ndaki PYD/PKK hedeflerini vurdu. Bir Türk yetkili, TSK’nın ÖSO ile birlikte dün Azez’den Afrin’e doğru başlattığı operasyonda Burseya’nın ele geçirildiğini söyledi. Reuters’a bilgi veren yetkili, “Operasyon birkaç noktadan ilerletiliyor. Azez’den başlatılan operasyonda Burseya Dağı zirveye kadar ele geçirildi” dedi. Akşam saatlerinde ise Anadolu Ajansı, ÖSO’nun çatışmaların ardından Burseya Dağı’ndan çekildiğini, çatışmaların dağın eteklerinde devam ettiğini duyurdu. Terör örgütü, Burseya Dağı’nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez’e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.



MİT'TEN İSTİHBARAT DESTEĞİ

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Zeytin Dalı harekâtında TSK’ya hedef belirleme ve ÖSO’nun yönlendirilmesi konularında desteği de devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, MİT, Afrin merkezindeki elemanlarının çektiği ve uydudan alınan görüntüleri analiz ediyor. Analiz sonucunda askeri hedefleri belirleyen MİT, listeyi sahadaki TSK birliklerine iletiyor. Ayrıca MİT elemanları, terör örgütünün haberleşme ağını da dinliyor ve teröristlerin konuşlandıkları noktaları sahadaki TSK birlikleriyle paylaşıyor. TSK, ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekâta yönlendirilmesi konusunda da MİT ile beraber çalışıyor. MİT, hava saldırıları için belirlenen hedefleri sık sık güncelliyor ve imha edilen hedefin son durumu hakkında da TSK’ya istihbarat toplama desteği veriyor.