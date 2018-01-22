Afrin'den atılan roket Kilis'e düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonu sürerken, Afrin'den ateşlenen roket, Kilis'te bir evin çatı katına isabet etti. Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
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