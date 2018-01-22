Afrin'den atılan roket Kilis'e düştü

Terör örgütü YPG kontrolündeki bir bölgeden ateşlenen bir roket Kilis'teki bir evin çatısına isabet etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonu sürerken, Afrin'den ateşlenen roket, Kilis'te bir evin çatı katına isabet etti. Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.