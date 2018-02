Afrin'den 12 günde 82 roket

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Niğde-Ankara Otoyolu Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Terör örgütlerini bölgeden çıkarmak ve def etmek için daha önce ‘Fırat Kalkanı’ operasyonu yaptık. Şimdi orada huzur var, güvenlik var ve 130 bin Suriyeli oraya dönerek, yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı. Aynı şekilde Afrin’de de PKK, KCK, PYD, YPG, DEAŞ bilimum terör örgütlerini yok etmek, sığınaklarını, barınaklarını, silahlarını, başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında.



HER ŞEYİ BAŞLARINA YIKTIK

Afrin’e biz niye gittik? Bugün itibarıyla bu operasyonun ne kadar haklı, ne kadar gerekli olduğunu bütün dünya bilsin istiyorum. Şu ana kadar bu alçaklar tarafından Afrin’den Reyhanlı’ya, Hatay’a, Kilis’e 82 tane roket atıldı. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100’den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Elbette beklemedik tepelerine bindik. Tünellerini, mevzilerini her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz. Böylece sadece ülkemizin vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamış olmayacağız, aynı zamanda Afrin’de yaşayan yarım milyonu bulan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi de bu beladan kurtaracağız. Hem yurtiçinde hem yurtdışında bunları yok edinceye kadar durmak yok. Amacımız milletin huzurunu, güvenliğini sağlamak.”



ANKARA-NİĞDE 2 SAATE DÜŞECEK

BAŞBAKAN Yıldırım, Ankara - Niğde Otoyolu’yla ilgili de özetle şu bilgileri aktardı: “Edirne’den otoyola giren bir vatandaşımız, bu yol bittiğinde Şanlıurfa’ya kadar hiç araba sollamadan otoyolla gidecek rahat konforlu bir seyahat edecek. Böylece 2 bin kilometrekarelik bir otoyolun eksik kalan 332 kilometrelik arayı da bitirmiş oluyoruz. Bu proje 4 milyar lira. 2019’un sonunda Ankara-Niğde otoyolu bitecek ve hizmete girecek. Yol bittiğinde Ankara’dan Niğde’ye gidiş 4 saatten 2 saate düşecek. Bir yılda zaman kazanmaktan, az yakıt yakmaktan dolayı da yaklaşık 200 milyon tasarruf var. Ayrıca bu yol sadece Ankara, Niğde’ye hizmet etmiyor. Güzergâh üzerinde bulunan Kulu üzerinden Konya’ya, Aksaray’a, Kırşehir’e, Nevşehir’e de bağlantılarla birleştiriliyor. Yolun ana uzunluğu 277 kilometre. 55 kilometre bağlantılarıyla toplam 332 kilometre bir uzunluğa ulaşıyor.”