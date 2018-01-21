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    Afrin'deki 'Zeytin Dalı' harekatı nasıl gidiyor? Abdullah Ağar yorumladı

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    21.01.2018 - 18:07 | Son Güncelleme:

    Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü YPG işgali altındaki Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' harekatını yorumladı... İşte Ağar'ın görüşleri:

    TERÖR ÖRGÜTÜ TUTUNAMIYOR, GERİ ÇEKİLİYOR

    Harekat dişli geçiyor. Kimi yerlerde harekat gelişirken kimi yerlerde çatışmalar yaşanıyor. Harekatın geliştiğini görüyoruz ki bu çok iyiye işaret. Terör örgütü belli alanlarda direnmeye çalışıyor, ilk temastan sonra tutunamıyor, geriye doğru çekiliyorlar. Bu harekatın ruhuyla ilgili önemli bir parametre.

    NE KADAR İLERLEME SAĞLANDI?

    Farklı telaffuzlarda 5 kilometre de deniyor daha fazla da deniyor. Saha çok dinamik. Kendi dinamizmi içinde en az zaiyatı verme, şehit vermeme refleksi, yüksek ateş gücü, ateşle harekete dayalı mücadele konseptine dayalı bir plan belirlenmiş durumda.

    Adım adım, gıdım gıdım santim santim toprağı ele geçirerek ilerliyor. İhtiyalı şekilde. Temel saik 'Mehmetçiğin bir damla kanı bile bizim için her şeyden değerlidir'

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    TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KAYIPLARI

    Açıkcası zaman içinde göreceğiz.  Terör örgütü kayıplarını açıklamayacak. Sahadan gelen bilgilere göre ölülerin gizlenmesi için talimatlar aldıkları belirtiliyor. Hava Kuvvetleri'nin dünkü operasyonunun çok üstün bir maharet olduğunu düşünüyorum.

    HAVA KUVVETLERİ İLK GÜN YILDIZLAŞTI

    Alt katmanda, alçak irtifada MANPAD tehdidi, güdümlü uçaksavar tehdidi var. Orta irtifada rejimin elindeki silahlar var. Yüksek irtifada S300 ve S400ler var. Bu şekilde riskli, gri bir alanda dar bir zamanla aralığında 72 uçakla dalıyorsunuz. Böyle bir örnek dünya tarihinde yoktur. Bir de bu 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasındaki hassasiyetlerle yapılıyor. Gayret atılımlarıyla büyüterek böyle bir vuruş kabiliyetine kavuşuyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri yıldızlaşan bir harekata imza attı. Hava Kuvvetleri birinci günün yıldızıydı. Dünyada bir örneği yok. Böyle bir akın yok.

    BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ

    Bundan sonra harekatın hızına, derinliğine general kış ve general doğa damgasını vuracak. Mücadeledeki temel parametreleri tüneller, menfezler, dehlizler, mazgallar ve barbakanlar, engel kuşakları, patlayıcı kuşakları, EYP'ler temel parametreleri oluşturacak.

    TERÖR ÖRGÜTÜ ŞAŞKIN

    Dün uçaklar vurunca terör örgütü mevzilerinden çok sayıda terörist bırakıp kaçtı. Terör örgütünün de kaçışları önlemeye çalıştığı belirtiliyor. Bununla beraber siviller, bölge ahalisini canlı kalkan olarak kullanmaya çalışıyorlar. Ama kendi yakınlarını ve ailelerini kuşatma altındaki bölgeden çıkartmaya çalışıyorlar.

    TSK'NIN DEAŞ VURGUSU

    Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonun PKK/PYD'nin yanı sıra DEAŞ'a yönelik olduğunu vurgulamasının da altını çizerek şöyle diyor:

    "PKK, Afrin bölgesindeki dağlık alanı özellikle DEAŞ'a kullandırıyor. DEAŞ buraları sızmak ve belli ölçüde barınmak için kullanıyor. Buradan Türkiye'ye sızıyor, Türkiye'yi hem bir konak ve hem bir eylem ülkesi olarak görüyor. Afrin alanında sızmayla Avrupa'ya, coğrafyaya dağılmaya çalışıyor. Bunun için başta Avrupalı istihbarat örgütlerinin DEAŞ'ın güzergahlarıyla ilgili açıklamalarına bakılabilir.

     

    Etiketler: operasyon , son dakika
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