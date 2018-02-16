Afrin'deki teröristten röportajda itiraf...

PYD/PKK mensubu bir terörist, örgüt mensuplarının Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda hedef olmamak için sivil kıyafetler giydiğini ve halkın içinde gizlendiğini belirtti.

Rusya'nın resmi Russia Today (RT) Arapça televizyon kanalı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayınladı.

Röportajda, elinde silah bulunan teröristin sivil kıyafetler içinde olduğu görüldü. "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz." ifadesini kullanan terörist, muhabirin "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusu üzerine TSK ve ÖSO'nun Afrin içinde askeri üniformalıları hedef aldığını söyledi. Terörist, konuşmasında, sivillerin yaşadığı köylerin içinde varlık gösterdiklerini de itiraf etti.

Afrin'deki sivilleri kendisine kalkan olarak kullanmaya çalışan PYD/PKK'nın, sivil yerleşimlere yoğun şekilde yuvalandığı ve halkın Afrin'den uzaklaşmaması için ilçe merkezinden çıkışları yasakladığı biliniyor.