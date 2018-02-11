Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.



Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait obüs, havan topları ve ÇNRA'larla vuruluyor.



Sınır hattında askeri araç sevkiyatı da sürerken birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.