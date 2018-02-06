Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Teröristlere büyük şok! Tek tek yakalanıyorlar

    Teröristlere büyük şok! Tek tek yakalanıyorlar

    AA
    06.02.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı harekâtı kapsamında terör örgütü hedeflerine yönelik operasyonunu sürdüren Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü ele geçirdi. Terör örgütünün 35 kişilik grupları eğitime aldığı kampta duş, yatakhane ve yemekhanenin yanı sıra teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru dikkati çekti. Darmık Dağı'nın eteğindeki Ali Kar ve Zara köylerinin ardından Bülbül kasabası da teröristlerden temizlendi. Sosyal medyada yakalanan YPG'li teröristlerin fotoğrafları paylaşılıyor.

    Kaynak: Sosyal medya

    AFRİN'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı harekâtı sürüyor. Harekât kapsamında terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

    Harekât planlandığı gibi sürerken Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü ele geçirdi.

    Teröristlere büyük şok Tek tek yakalanıyorlarBölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye ve AA ekibinin görüntülerine göre, kamp alanında terör örgütü 35 kişilik grupları eğitime alıyordu. Sözde eğitim kampında PYD/PKK'lı teröristlerin yanı sıra DEAŞ'lı teröristler ve bölgede zorla silah altına alınan çocuklara da eğitim veriliyordu.

    Teröristlere büyük şok Tek tek yakalanıyorlar
    Duş, yatakhane ve yemekhanenin de bulunduğu alanda, teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru, olası hava harekâtlarından korunmak için tüneller ve sığınaklar ile terör örgütü elebaşının adının yazılı olduğu tabela dikkati çekti. Burada asılı olan terör örgütünün paçavrası, harekâta katılan TSK personeli tarafından kaldırıldı.
    Teröristlere büyük şok Tek tek yakalanıyorlar

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , Afrin , Afrin operasyonu , PYD/PKK , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri