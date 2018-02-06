Teröristlere büyük şok! Tek tek yakalanıyorlar

AFRİN'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı harekâtı sürüyor. Harekât kapsamında terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

Harekât planlandığı gibi sürerken Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü ele geçirdi.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye ve AA ekibinin görüntülerine göre, kamp alanında terör örgütü 35 kişilik grupları eğitime alıyordu. Sözde eğitim kampında PYD/PKK'lı teröristlerin yanı sıra DEAŞ'lı teröristler ve bölgede zorla silah altına alınan çocuklara da eğitim veriliyordu.



Duş, yatakhane ve yemekhanenin de bulunduğu alanda, teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru, olası hava harekâtlarından korunmak için tüneller ve sığınaklar ile terör örgütü elebaşının adının yazılı olduğu tabela dikkati çekti. Burada asılı olan terör örgütünün paçavrası, harekâta katılan TSK personeli tarafından kaldırıldı.





