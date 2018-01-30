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    Afrin'de teröristlerden sinsi tuzak! Askerler buldu

    İHA
    30.01.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı”na katılan askerler taş süsü verilmiş mayın buldu.

    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı askerler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri Afrin’e yönelik düzenlenen operasyon 11. gününe girdi. TSK ve ÖSO askerlerinin havadan ve karadan yaptığı operasyonlar sonucunda Afrin’e emin adımlarla ilerleme sürerken, 9’uncu günde stratejik öneme sahip Burseya Dağı teröristlerden arındırıldı. Türk askeri ve ÖSO askerleri Suriye’nin Haliliye köyünü de teröristlerden arındırdı.

    Afrinde teröristlerden sinsi tuzak Askerler buldu


    Askerlerin dikkatli şekilde yaptığı temizlikte birbirinden ilginç el yapımı patlayıcılar (EYP) ele geçirildi. Askerlerin dikkati sonucunda teröristlerin taş süsü verdikleri ve köpük içerisine yerleştirdiği mayın ele geçirildi. Askerlerin dikkati sayesinde ele geçirilen mayın imha edildi.

    Etiketler: ASKER , Harekat , son dakika
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