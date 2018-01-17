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    Afrin'de terör bayrakları indirildi

    AA
    17.01.2018 - 07:24 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla olası harekatın konuşulduğu bugünlerde, Afrin bölgesinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin örgütü simgeleyen 'sözde' bayraklarını indirdikleri gözlendi.

    AA'nın haberine göre, Sınırın karşı tarafında terör örgütü YPG mensuplarının kullandığı mevzilerde önceden görülen örgütü simgeleyen bez parçalarının Afrin'e olası harekat öncesi yerinde olmadığı gözlendi.

    SADECE BİR RUS BAYRAĞI VAR

    Yaklaşık 5 ay öncesine kadar 5 Rus bayrağının görülebildiği bölgede şu sıralar sadece bir Rus bayrağının dalgalandığı görüldü. Bölgede daha önce bayrakların asıldığı direklerin ise boş durduğu objektiflere yansıdı.

    Öte yandan, örgütün işgali altındaki bölgede özellikle tepedeki hakim noktalara betondan gözetleme kulelerinin inşa edildiği görüldü. Yerel kaynaklar, söz konusu kulelerin yaklaşık 2-3 aylık çalışmalar sonucu inşa edildiği bilgisini verdi. Yer yer mevzilerin de kazıldığı kulelerin çevresinde silahlı kişilerin dolaştığı gözlendi.

    Etiketler: haberler , abd , efrin , haber , HABER
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