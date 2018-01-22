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    Afrin'de son durum... Zeytin Dalı harekatında 3. gün

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 07:59 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatı 3. günde devam ediyor. TSK ve ÖSO dün akşam itibarıyla terör örgütü kontrolündeki 11 köyü ele geçirdi. Üç koldan Afrin'e giren birlikler güvenlik ilerleme hatları oluşturdu.

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    • İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar...
    • İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar...
    • İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar...
    • İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar...

    Cumartesi günü 72 savaş uçağının terör hedeflerini vurmasının ardından önce Özel Kuvvetler Afrin'e sızdı, ardından ÖSO birlikleri içeri girdi. Saat 11.05'te Türk askerinin sınırı geçmesiyle kara harekatı başladı. Özel Kuvvetler, komandolar, piyade birlikleri zırhlı araçlar ilerlerken savaş uçakları ve obüsler de terör hedeflerini vurdu. 

    Azez-Gülbaba hattından başlayan harekat kapsamında TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri Afrin'in Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirdi.

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    Afrinde son durum... Zeytin Dalı harekatında 3. günSınırda Türk askeri hazır bekliyor.

    Hürriyet muhabiri Uğur Ergan'ın edindiği bilgilere göre Leopard ve M-60 tankları, Özel Kuvvetler ve komandolar öğle saatlerine kadar 5 kilometre Afrin içinde ilerledi. TSK unsurları ilerledikleri arazide küçük çaplı geçici üs bölgesi de kurdu. 

    TSK ve ÖSO unsurları ilerledikleri ilk noktalarda ciddi bir direnişle karşılaşmadı. Muhalifler, Raco'nun köylerinde bazı terör örgütü mensuplarını sağ ele geçirdi. TSK uçakları da gün boyu terör örgütü mevzilerini vurdu. Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerinde örgüte ait hedeflerin bombalandığı görüldü.

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    TERÖR ÖRGÜTÜ ÇEKİLİYOR

    Sınırda harekatı izleyen güvenlik uzmanı Abdullah Ağar dün Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Harekat dişli geçiyor. Kimi yerlerde harekat gelişirken kimi yerlerde çatışmalar yaşanıyor. Harekatın geliştiğini görüyoruz ki bu çok iyiye işaret. Terör örgütü belli alanlarda direnmeye çalışıyor, ilk temastan sonra tutunamıyor, geriye doğru çekiliyorlar. Bu harekatın ruhuyla ilgili önemli bir parametre" bilgisini paylaştı. 

    "Bundan sonra harekatın hızına, derinliğine general kış ve general doğa damgasını vuracak. Mücadeledeki temel parametreleri tüneller, menfezler, dehlizler, mazgallar ve barbakanlar, engel kuşakları, patlayıcı kuşakları, EYP'ler temel parametreleri oluşturacak" diyen Ağar terör örgütü için de şunları söyledi: İlk gün uçaklar vurunca terör örgütü mevzilerinden çok sayıda terörist bırakıp kaçtı. Terör örgütünün de kaçışları önlemeye çalıştığı belirtiliyor. Bununla beraber siviller, bölge ahalisini canlı kalkan olarak kullanmaya çalışıyorlar. Ama kendi yakınlarını ve ailelerini kuşatma altındaki bölgeden çıkartmaya çalışıyorlar"

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    KONTROL NOKTALARI ELE GEÇİRİLİYOR! İLK 48 SAATTE 7.5 KM

    Habertürk'ten Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre harekatın ilk 48 saatinde 7.5 kilometre içeri girildi. Özellikle Kırıkhan-Hassa hattının karşısındaki Afrin'e bağlı Raco, Şedia ve Surki bölgelerinde çatışmalar yaşandı. Terör örgütünün kontrol altında tuttuğu 21 nokta kullanılamaz hale getirildi. Terör örgütünün yollara döşediği 17 tuzak imha edildi. 

    HÜRRİYET YAZARLARI HAREKATI YORUMLADI

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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle beraber Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya karşı başlattığı kara harekat devam ediyor. Afrin'in doğu hattındaki Azez ilçesinde ÖSO güçlerinin yoğun hazırlıklar içinde olduğu görüldü

    Etiketler: son dakika
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