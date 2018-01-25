Afrin'de son durum... İlk kez görüntülendi...

Terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekatın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde ilerleyen komandolar, teröristlere ait bazı mevzileri de kontrol altına aldı. Teröristlerin kaçtığı mevziler görüntülendi. Görüntülerde, inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarme tünel mevzilerin yanı sıra toprağın kazılmasıyla oluşturulan yaklaşık 2 metre derinliğindeki mevziler dikkat çekti.



Üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünel mevzilerde teröristlerin nöbet noktaları ve tünel içindeki yatakları da görüntülerde yer aldı.

Komandoların demir kapılarla giriş yapılan mevzileri kontrol edişinin yansıdığı görüntülerden, alanda teröristin kalmadığı belirlendi.

Mevziye giren askerler "Hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkamayacaktır. Halkımız müsterih olsun" diyor.

EN AZ 287 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bu akşam yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgiler verildi. Açıklamada şu ana kadar en az 287 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada bugün 47 hedefin 27 uçakla vurulduğu bildirildi. Açıklamada dün yaşanan çatışmalarda şehit olan iki askerin naaşlarına bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle ulaşılamadığı belirtildi.

TERÖRİSTLERİN ROKETİ CAMİYİ VURDU!

YPG-PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den yapılan saldırıda Kilis'te namaz kılmak için tarihi Çalık Camii'ne giden Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak hayatını kaybetti. Kilis Valiliği, akşam saatlerinde biri tarihi Çalık Camisi’ne, diğeri 100 metre uzaklıktaki bir eve isabet eden roketli saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtilerek, şöyle denildi: "Bugün saat 18.10 sıralarında PKK/KCK/PYD-YPG teröristlerince ilimiz merkezine Suriye-Afrin tarafından roketli saldırı düzenlenmiştir. Roketlerden birisinde cami hedef alınmıştır. Akşam namazını kılmakta olan 1 Türk, 1 Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. 2’nci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."