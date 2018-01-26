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    Afrin'de sinsi tuzak ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 08:51 | Son Güncelleme:

    Afrin’de yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu sinsi bir tuzak daha ortaya çıkarıldı. PKK bölgedeki bazı köylerde halka ‘zehirli yemek’ talimatı verdi.

    Köylülerden, Özgür Suriye Ordusu savaşçılarına ‘ikram’ görüntüsü altında içine zehir katılmış yemek göndermelerini isteyen teröristlerin bu talimatı, güvenlik birimlerince fark edildi. Bu nedenle sahadaki birliklere, “Türkiye’den gönderilenler hariç, tüm ikramları geri çevirin” emri verildi. Bunun yanında özellikle ilçe batısındaki yüksek rakımlı arazide tutunamayan PKK, Amanos dağlarını gözden çıkardı. PKK, Afrin dışında ikinci savunma hattı kurma kararı aldı. Yerleşim birimlerinde bu yönde konuşlanan teröristler, her biri gözetleme noktasına çevrilmiş evlere ‘canlı kalkan’ olarak kullanmak üzere sivilleri yerleştiriyor. Yeni Şafak

    Etiketler: YPG , tuzak , son dakika
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