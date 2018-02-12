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    Afrin'de sıcak gelişme... Bir köy daha alındı

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 14:53 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Muhammediye köyü ve Amara Tepesi'ni terörden arındırdı.

    Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Muhammediye köyü ve Amara Tepesi'ni PYD/PKK'dan kurtardı.

    TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 33'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 51 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

    Teröristlerden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi'ni; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi"

    Teröristlerden temizlenen köyün fotoğrafı sosyal medyada ÖSO hesapları tarafından paylaşıldı. 

    TSK'dan bu sabah yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğu bildirildi.

    TSKdan Zeytin Dalı harekâtı açıklamasıTSK'dan Zeytin Dalı harekâtı açıklaması

    Afrinde sıcak gelişme... Bir köy daha alındı

    Etiketler: Afrin , köy , terörist , pyd , pkk , ypg , son dakika
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