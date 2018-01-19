Afrin’de Rus hareketliliği

NET AÇIKLAMA YOK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Afrin’de konuşlanan 200 kadar Rus gözlemci kuvvetin TSK operasyonu öncesinde bölgeyi terk etmeye başladığı haberlerine dair net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Lavrov, haberlerle ilgili soruya sadece “Daha önce yalanlandı” diyerek yanıt verdi. Lavrov’un “Rus askerleri Afrin’den çekilmedi” demek yerine “Daha önce yalanlandı” demesi kafa karışıklığı yarattı. Rusya’da ne Savunma Bakanlığı ne de Kremlin Sarayı, çekilmeyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Örgütü ise “Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Rus güçleri Afrin’den henüz ayrılmadı” açıklaması yaptı.

20 BİN KİŞİLİK ÖSO GÜCÜ

Askeri kaynaklar, olası harekâtta rejim ve Rusya tarafından kontrol edilen Suriye hava sahasının Türk uçaklarına açılmasına ilişkin beklentinin karşılanıp karşılanmayacağı sorusuna yanıt vermekten kaçındılar. Ziyareti olumlu değerlendiren kaynaklar, “Askeri anlamda bazı konular kısa süre için de olsa olgunlaşma sürecine ihtiyaç duyar” dedi. Öte yandan ÖSO güçlerinin Afrin’in doğusunda Azez-Mare hattında konuşlanmaya başladıkları Ankara’da ilgili makamlar tarafından doğrulanıyor. Olası Afrin operasyonuna katılacak ÖSO gücü sayısı 20 bin olarak seslendiriliyor.

PYD/YPG’DE HAREKETLİLİK

Türk istihbarat birimleri PYD/YPG güçlerinde de yoğun hareketlilik tespit etmiş durumda. Menbiç üzerinden özellikle Kobani ve Haseke’den Afrin’e doğru güç kaydırmaların olduğuna dair bilgiler mevcut.

Genelkurmay Karargâhı’nda da dün yoğun hareketlilik vardı. Harekat, istihbarat, plan prensipler ve lojistik gibi kritik başkanlıklar ile diğer ilgili birimler arasında koordinasyon toplantıları yapıldığı öğrenildi.

AZEZ’E ÖSO TAKVİYESİ

SURİYE’nin Afrin kentiyle sınır komşusu olan Azez’e, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) takviyesi yapılıyor. Uçaksavar monte edilmiş kamyonetlerle ellerinde Türk bayrakları taşıyarak Azez’e gelen ÖSO güçleri, tekbirler eşliğinde Afrin sınırındaki mevzilerde görevlendirildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı ile Cerablus ve El Bab ile birlikte terör unsurlarından arındırılarak güvenli hale getirilen Azez’de bulunan ÖSO bileşeni gruplar, kente 14 kilometre uzaklıktaki Afrin sınırında oluşturulan ağır silahların konuşlandırıldığı siperlerde nöbet tutuyor. Ağır silahlarla sınır hattına konuşlanan ÖSO güçleri, Afrin yönünden PYD/YPG’li teröristlerin saldırı ve taciz ateşlerine anında karşılık veriyor.

Bu arada gece geç saatlerde terör örgütü PYD/YPG, Afrin bölgesinden ÖSO güçlerinin bulunduğu mevziler ile Azez ilçe merkezine havanlı saldırı düzenledi. Azez ilçe merkezinde tedirginliğe yol açan hava saldırılarına, Afrin sınırına yakın noktada bulunan ÖSO güçlerinin kontrol noktasından karşılık verildi.