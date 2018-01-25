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    Afrin’de keskin nişancı tuzağı

    Fevzi KIZILKOYUN - KİLİS-HATAY
    25.01.2018 - 21:15 | Son Güncelleme:

    ZEYTİN Dalı harekâtı kapsamında bölgeden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

    Afrin’de keskin nişancı tuzağıTerör örgütü PKK/PYD-YPG’nin, Türkiye’nin başlattığı harekâttan sonra silahlı üyelerini sivillerin arasına çektiği, boşalttığı alanlara ise EYP, mayın ve bubi tuzaklarıyla döşediği belirlendi.

    Terör örgütünden temizlenen köy ve bölgelerde TSK patlayıcıları temizliyor. Afrin’de kontrolü sağlanan bölgelerde güvenli noktalar oluşturuluyor. Terör örgütü mensuplarının TSK’nın ilerleyişi karşısında geri çekilerek sivillerin arasına karıştığı, onları canlı kalkan olarak kullandığı belirlendi. Teröristlerin, sivil yerleşim yerlerinde hendekler açıp, barikatlar kurduğu, sivillerin yaşadığı binalara keskin nişancılar yerleştirdikleri öğrenildi.

    Afrin’de keskin nişancı tuzağı
    Terör örgütü PKK’nın daha önce Doğu ve Güneydoğu’da yerleşim yerlerinde açtığı hendekler ve kurduğu barikatlar gibi tuzaklara yönelik olarak TSK meskun mahal operasyonları yapmaya hazırlanıyor.

    Etiketler: gazeteahberleri , son dakika
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