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    Afrin'de çatışma! 2 asker yaralı

    DHA
    24.01.2018 - 14:13 | Son Güncelleme:

    Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 Türk askeri yaralandı.

    Yaralı askerler, Gülbaba Köyü Sınır Tahliye Noktası'na getirilerek, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Etiketler: Afrin , çatışma , ASKER , HASTANE , son dakika
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