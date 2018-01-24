Afrin'de çatışma! 2 asker yaralı

Yaralı askerler, Gülbaba Köyü Sınır Tahliye Noktası'na getirilerek, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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