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    Afrin yolunda stratejik köy alındı

    Uğur ERGAN / ANKARA
    28.01.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

    ‘Zeytin Dalı’ harekâtının 8’inci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) stratejik öneme sahip olan Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısına düşen Ali Bekki köyünü ele geçirdi. Terör örgütü PYD-PKK’nın eğitim kampının da bulunduğu köydeki çatışmalarda 10 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

    Afrin yolunda stratejik köy alındıTÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ‘Zeytin Dalı’ harekâtı dün, bölgede hava koşullarının düzelmeye başlamasıyla birlikte hız kazandı. TSK ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) dün öğle saatlerinde stratejik açıdan çok önemli bir hamle yaparak Afrin’in kuzey batısında kent merkezi yolu üzerinde bulunan Ali Bekki köyünü aldı. Taşlık bir araziye sahip olan köyde, terör örgütü PYD-PKK’nın barınak ve sığınaklarının yanı sıra eğitim kampının da olduğu öğrenildi. Köyün ele geçirilmesinde çıkan çatışmada en az 10 PYD/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor. TSK ve ÖSO birliklerinin 20 Ocak’ta başlattığı harekat kapsamındaki kara operasyonunda, Adamanlı, Haftar, Hay Oğlu, Ömer Uşağı, Marso, Şeyh Abid, Karmanlı, Bali Köy, Kurni ve Mahmud Ubasi köyleri ile Syria Tel tepesi terör örgütünden alınmıştı.

    MESKÛN MAHAL OPERASYONU
    TSK ve ÖSO güçleri ele geçirilen yerlerde güvenlik noktaları kurmaya başladı. Kent merkezine doğru ilerleyiş devam ederken, arazide mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tehlikesi de artmaya başladı. Mayın imha timleri ile insansız mayın tarama ve imha araçları devreye sokularak, birlikler için güvenli yol açma çalışmaları devam ediyor. Terör örgütü PKK’nın daha önce Doğu ve Güneydoğu’da yerleşim yerlerinde açtığı hendekler ve kurduğu barikatlar gibi Afrin ve çevresindeki tuzaklara karşı TSK’nın meskun mahal operasyonları yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İstihbarat birimleri, harekâtla köşeye sıkışan PYD-PKK’lı teröristlerin sivil kıyafetler giyerek gizlenmeye çalıştıklarını tespit etti. TSK ve ÖSO’nun Afrin içindeki harekâtına sınır hattında konuşlu Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile destek verilirken, havadan da savaş uçakları ve ATAK helikopterleri ihtiyaç duyulduğunda taarruzda bulundu.

    TEL RIFAT’A KUŞATMA YOK
    ÖSO içindeki Sultan Murad Tümeni Komutanı Ahmed Osman’ın BBC’ye yaptığı, “Tel Rıfat ve çevresindeki köyleri de ele geçirmeyi planlıyoruz” açıklaması, Türk askeri kaynakları tarafından yalanlandı.

    2 ASKERİMİZ ŞEHİT... 1 HAFTADA EN AZ 447 TERÖRİST
    GENELKURMAY Başkanlığı’ndan akşam saatlerinde yapılan açıklamada dün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda iki askerin şehit düştüğü, 11 askerin de hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı bildirildi. Çatışmalarda ÖSO da iki can kaybı verirken, dört ÖSO mensubu da yaralandı. Dün öğleden sonra 22 savaş uçağı ile yapılan taarruzlarda 42 hedefin imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, 53 teröristin de etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 447 oldu.

    TSK, dün sabah yaptığı açıklamada en az 394 teröristin öldürüldüğünü, hava taarruzlarıyla 340 hedefin imha edildiğini duyurmuştu.

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , son dakika
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