Afrin yolu temizleniyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de ilerleyişi devam ederken, Reuters’in Suriyeli bir komutana dayandırarak verdiği “Rejim güçlerinin Halep ve İdlib bölgelerinde yeni hava savunma unsurları ve uçaksavar füzeleri konuşlandırdığı” yolundaki haberi, “Esad rejimi Zeytin Dalı harekâtı kapsamında Afrin hava sahasını Türk savaş uçaklarına kapatıyor mu?” sorusuna neden oldu. Hürriyet’e konuşan bir yetkili, “Bu konuşlanma, Suriye içindeki Rusya güçlerine yönelik, radikal unsurlar tarafından drone’la veya diğer insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılabilecek olası saldırılara karşı bir önlem olabilir” iddiasında bulundu. Aynı yetkili, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın açıkladığı gibi Afrin üzerindeki hava sahasının Türk uçaklar tarafından kullanımında sorun olmadığını savundu. Ocak ayı başında Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim ve Tartus’daki üslerine 13 İHA ile saldırı yapılmıştı.

YOLLAR AÇILIYOR

Zeytin Dalı harekâtında kara birlikleri özellikle Afrin’in batı kesimlerinde PYD/PKK güçleriyle yer yer çatışmaya girerek ilerliyor. Arazideki mayın ve el yapımı patlayıcılarla (EYP) tuzaklanmış bölgeler temizlenerek kara unsurlarına güvenli yol açılıyor. Afrin’in batısında terör örgütünün eğitim amaçlı kullandığı kampların da ele geçirildiği bildirildi. Sınır hattında konuşlu Fırtına obüsleri de PKK-KCK-PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu hedeflerini aralıksız top atışlarıyla vurdu.

970 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı’ndan dün sabah yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı harekâtının yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre, PKK-KCK-PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 23 kişinin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur” bilgisi verildi.

CEPHEYE DESTEK

ZEYTİN Dalı harekâtı başladığından bu yana Kilis, Afrin’deki teröristlerin hedefi oldu. Şehir merkezine şimdiye kadar 33 roket atıldı, 2 şehit verildi. Kilis’te gün boyu ve geceleri aralıksız kent merkezinden, top atışları ve Türk savaş uçaklarının bombardıman sesleri duyuluyor. Kilisli kadınlar bir yandan gece gündüz cephedeki Mehmetçiğe soğukta üşümesinler diye atkı, eldiven, bere örerken diğer yandan içliköfte, sarma, dolma ile 2 ay boyunca taze kalabilen kerebiç kurabiyesi hazırlayıp her gün cepheye gönderiyor. ‘Şefkat Timi’ adı verilen gruplarda Kilisli kadınlarla birlikte Suriye’den göç eden kadınlar da çalışıyor. Kilis Belediyesi’nin önce 30 kadınla başladığı ‘Şefkat Timleri’ndeki gönüllü kadın sayısı 130’a ulaşmış. Grupta yer alan Hilal Özdemir, “Her gün dualarımızı katarak yaptığımız yemek ve atkı-berelerimizi onlara ulaştırıyoruz. En son roket merkezimizin çok yakınımıza düştü” dedi.