Afrin yolu açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin bölgesini PKK/PYD-YPG’li teröristlerden temizlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı harekâtı, hava şartlarının düzelmesiyle dün hız kazandı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün Afrin’in kuzeydoğusunda stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nı tamamen ele geçirdi. Dağa çıkan askerler, en yüksek noktaya Türk bayrağı dikti. Stratejik öneme sahip dağın alınmasıyla yaklaşık 13 kilometre uzağındaki Afrin merkezinin yolu açılmış oldu.

SINIR HATTINDAN İZLENDİ

Burseya’daki terör mevzileri, Kilis ve Hatay sınırından dün sabahtan itibaren topçu atışıyla, havadan da savaş uçaklarıyla bombalandı. Teröristlerin Burseya Dağı’nın Afrin tarafına yaptığı 7 beton kule hem havadan hem de karadan vuruldu. Azez Bölgesi’ne geçen özel birlikler, ÖSO güçleriyle Burseya’daki terör mevzilerini tek tek ele geçirdi. Havadan ve karadan bombalanan Cendere Tepesi, Kürt Dağı ve Burseya Dağı’ndan yükselen dumanlar sınır hattından da izlendi. Teröristlerin ise Afrin merkezine doğru kaçtıkları belirtildi. TSK gelişmeyi, “Zeytin Dalı harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir” diye duyurdu.

Harekâtın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin’in beş beldesinde 14’ü köy toplam 19 nokta örgütten kurtarılmış oldu. Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın, operasyonun 3’üncü gününde şehit olduğu Suriye’nin Ömer Uşağı bölgesi de teröristlerden temizlendi. Bölgenin Türkiye’ye bakan tarafı bombalandı.

Hürriyet sıcak bölgede / Fevzi KIZILKOYUN - Selahattin SÖNMEZ

SIZMA GİRİŞİMİ ÖNLENDİ

Burseya’da büyük bozguna uğrayan teröristler Afrin’e bağlı Şilta köyü bölgesinde Türkiye’ye ve TSK birliklerine sızma yapmak istedi. Hareket halinde belirlenen terörist grup sınırda konuşlu topçu birlikleriyle top atışına tutuldu.

Genelkurmay’dan dün yapılan açıklamada, 73’ü dün olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 557 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütlerine ait sığınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 20 hedefin 13 uçakla bombalanarak imha edildiği, iki askerinde yaralandığı belirtildi.

(Fotoğraf: Twitter/@TSKGnkur)