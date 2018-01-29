Mersin’in Mut ilçesi CHP Gençlik Kolları ve ilçe yönetiminde görev yapan, Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün Afrin’de şehit olmasının ardından sosyal medyada, harekât üzerinden siyasi tartışma yapılması eleştirilmişti. Şehit Ali Gümüş’ün Mersin’in Mut ilçesinde parti yönetiminde görev aldığına dikkat çeken Bülent Tezcan, “Afrin siyasi parti değil, millet ve devlet meselesidir. Şehidimizin daha önce ilçe yöneticisi olması, bu meseleyi siyasileştirmeye çalışanların ne kadar büyük hata yaptığının çarpıcı örneğidir. Böyle önemli meseleleri iç siyaset malzemesi yapanlar, bu acı olaydan en azından ibret alır diye bekliyoruz. Orada mücadele eden askerlerimiz parti kimliğiyle gitmiyor. Başta Erdoğan olmak üzere, iktidar yetkililerinin daha dikkatli davranmalarını, üsluplarını düzeltmelerini bekleriz” dedi.

VATAN BİR, BAYRAK BİR

CHP Genel Sekreteri Kamil Oktay Sındır da şehitlerin partisi, kimliği, mezhebi değil, vatanının önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Kardeşimizin partimize yakın bir ailenin ferdi olması, diğer şehitlerimizden farklı olmasını gerektirmez. CHP, milli birlik ve beraberliğimiz için milletimizin, devletimizin çıkarları için ve yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden noktada milli duruşunu korur. Cumhuriyeti kuran Kuvayı Milliye hareketinin parçası olarak dün neyse bugün de vatan savunmasında aynı duruştayız. AKP’nin kongrelerinde bu mesele üzerinden iç politika yapılması bizi üzmektedir. Vatan bir, millet bir, bayrak bir, şehidimiz de bir. CHP’li geçmişi olan şehidimiz de bir, iktidara gönül vermişi de.”