Afrin şehitleri için lokma dağıtıldı

Tunceli Belediyesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Bölge Jandarma Komutan V. Tuğg. Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Ersin Tursun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya, Akın Zor, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Paşalar Camii İmam Hatip’i Ali Rıza Demirci tarafından Kuran'ı Kerim tilaveti okudu. Kuranı Kerim tilavetinden sonra, Cemevi Dedesi Mehmet Halis’te; "Uhud'dan, Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den Afrin'e cümle şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet ola." diyerek dua etti.







Okunan duaların ardından konuşma yapan, Vali Tuncay Sonel yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Önce vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun. Her konuşmamda ifade ediyorum, Ölümün tek çaresi hiç doğmamak. Elbet bir gün vade geldiğinde her canlı ölümü tadacaktır. Bize de yüce rabbim inşallah şahadet mertebesi nasip eder. Ülkemiz uğrunda nice şehitler vermiş, hala da vermekteyiz. Tunceli 4. Komando Tugayımızdan, Hozat Tugayımızdan Kahraman Mehmetçiklerimiz şuan Afrin’de aslanlar gibi çarpışıyor. Biz hep beraber onlara buradan dualarımızı gönderiyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimiz var yüce rabbimden onlara şifalar temenni ediyoruz. Yüce rabbim Vatanımıza, rengini şehitlerin kanından alan beyaz ay yıldızlı al bayrağımıza, bu birlik ve beraberliğimize göz diken hainlere fırsat vermesin diliyorum.

Hem Afrin’de hem de yurdumuzun dört bir köşesinde kahramanca fedakârca görev yapan askerimizden polisimize tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Buraya uzaktan yakından gelen siz değerli dostlardan Allah razı olsun. Birazdan da dağıtılacak olan niyazları da yüce Rabbim katında kabul buyursun. Allah’a emanet olun.Tunceli’den Afrin’e ve yurdumuzun dört bir yanındaki kahraman güvenlik güçlerimize selam olsun, Allaha emanet olsunlar.”