Afrin şehir merkezi kuşatılacak

“Biz oraya halen ülkemizde yaşayan yüz binlerce bölge halkı için, güvenli ve yaşanılabilir bölge olabilmesi için girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecektir. Böylece hem şehre ve bölgeye dışarıdan gelen yardımların önü kesilecek hem de terör örgütünün kimseyle pazarlık yapabilme imkânı kalmayacaktır. Türkiye’yi güneyde oluşturacakları terör koridoruyla çevrelemeye ve esir almaya kalkanlara, bu işin öyle kolay olmadığını göstermekte kararlıyız. Birileri Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyormuş. Buyursunlar Afrin’e gelsinler. Bu tokadın, hak edenden başka kimseye atılmadığını da sorup soruşturup öğrensinler. Bu aziz milletin geçmişinde ne sömürge lekesi ne de soykırım ayıbı vardır. Kendini savunurken bile vicdanını ve ahlakını kaybetmeyen bir millete aksi yönde ithamlarda bulunmak bühtandır (kara çalmak). Meşru bir ülkenin askerleri, diplomatları, sivil görünümlü görevlileri terör örgütlerinin kamplarında görüntü vermekte, onları destekleyen açıklamalar yapmakta mazur görmüyorsa vay dünyanın haline. Bu gidişle iki yüzlü, yalancı, düzenbaz bir ülkeye güvenip de yol yürüyecek devlet kalır mı bilemiyoruz.” Erdoğan, gazetecilerin, “Suriye rejim güçlerinin Afrin’e ilerlediğine yönelik haberler var” sözleri üzerine “Onlar dün (önceki gün) ciddi manada durduruldu” dedi. “Girme çabaları vardı da mı durduruldu?” sorusuna, “Onların SANA televizyonunun yaptığı bir yayından hareketle böyle bir şey çıktı. Ondan sonra durduruldu” yanıtını veren Erdoğan, “Putin’le yaptığınız görüşmeden sonra mı durduruldu?” sorusuna karşılık da “Görüşmelerden sonra...” diye konuştu.

ADI BELLİ OLDU: CUMHUR İTTİFAKI

‘MİLLİ Mutabakat’, ‘Cumhur’ ve ‘Ay Yıldız’ önerilerinin gündeme geldiği AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakının adı belli oldu. Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorusu üzerine, “Genel başkanlar olarak bu konuda mutabık kaldık. İttifakın ismine ‘Cumhur ittifakı’ diyebiliriz. Artık bu iş bitmiştir. Şu anki görüntü iki partili gibi. Ama bu üç olmaz diye bir şey yok. Şu an kesinleşmiş olan iki parti, AK Parti ve MHP” diye konuştu. AK Parti ve MHP’nin bugün Meclis’e sunacakları ittifak paketi ise iki partinin kurmaylarının teknik çalışması sonucunda küçüldü. 26 maddelik paketin madde sayısının azaldığı belirtildi.