Afrin şehidinin vasiyeti yerine getiriliyor

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, şehidin, arkadaşına attığı mesajda "Anneme o istediği evi alsınlar." vasiyetini anımsattı.



Vasiyetin ortaya çıkmasının ardından bir iş adamının söz konusu evi almak istediğini anlatan Şahin, "Bir iş adamı herkes gibi basından şehidimizin vasiyetini okumuş ve beni telefonla arayarak söz konusu evi şehidin ailesine almak istediğini söyledi. Ben de şehidin babası İsmail Bey ile temasa geçtim ve olurlarını aldım. İsminin gizli tutulmasını isteyen iş adamımızı aradım, Türk Kızılayı aracılığı ile Safranbolu’dan evi almak istediğini ifade etti. Safranbolu Kaymakamımız da konuyu takip edecek." ifadesini kullandı.



Şehidin vasiyetinin yerine getirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Şahin, bir kez daha şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilediğini kaydetti.



Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 7 Şubat'ta şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, 10 Ocak 2018'de, şehit olursa ailesine iletilmek üzere bir arkadaşına cep telefonundan attığı mesajda, şunları kaydetmişti:

"Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a (eşi) söyleyin üzülmesinler kesinlikle. Hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir, üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra Teyze'nin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."

VASİYETİNDE BAHSETTİĞİ ’ZEHRA TEYZE’DEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar’ın "Babamlara söyleyin, devletin bağladığı aylığın yüzde 10’unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin" diyerek, vasiyetinin son satırlarında bahsettiği Zehra Söylemez de şehitliğe gelip, dua etti. Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Söylemez, şehit Akpınar’ın göreve başladığında adak adadığını ve adak kurbanını birlikte kestiklerini söyledi. Adağı, Akpınar ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek, dağıttıklarını ve şehit astsubayınÿçok üzüldüğünü kaydeden Söylemez, "Sağ olsun, her zaman, sürekli bağış gönderdi; ama biz çok görüşemedik, görevdeydi. Şu an bile görevde. Ne büyük görev yaptı neleri haykırdı. Bize tebrik yağıyor, ’Nasıl bir şehidiniz var?’ sizin diyorlar" diye konuştu.

’HER AY MUTLAKA BAĞIŞ GÖNDERİRDİ’

Yaklaşık 8- 9 ay önce Etiyopya’da Şehit Ömer Halisdemir Yetimhanesi’nin teslim törenine gittiğini söyleyen Zehra Söylemez, şöyle devam etti:

"Onun da bağışı nasip oldu oraya. O yetimhanenin bahçesine bir de mescit ihtiyacımız vardı, eşime ’Mescit yaptırıp, adını da Ömer Bilal koyduracağım’ dedim; ama vasiyetten haberim yoktu. Bir gün sonra ortaya çıktı. Her şey, Allah’ın takdiriyle oluyor. Ömer Bilal, hepimize o kadar büyük ders verdi ki ilk önce bizim bu savaşı ne için yaptığımızı, iki satırla özetledi. O yüzden kendini bilmezlerin oturup da bu mücadeleyle ilgili ileri- geri konuşmamasını istiyorum. O, her şeyi çok güzel anlattı. Hac ile Hilal’in, iman ile küfrün yani o kadar güzel özetlemiş ki her şeyi ben, o kelimelerin üstüne kelime bulamıyorum. Her zaman ara sıra kurban kesip, birlikte dağıttık; birlikte gittik. Her ay mutlaka bağış gönderirdi. Babasına öyle bir vasiyet bırakmış. Devletin bağlayacağı maaşın yüzde 10’unu ’Zehra teyzemin oraya’ dediği o yer, Yağmur Yardımlaşma Derneği. Yağmur Yardımlaşma Derneği, elinden geldiği kadar önce kendi yakınlarımızdaÿgerek dünyanın en uzak bölgesindeki en son muhtaca ulaşmak için niyet etmiş bir dernektir. O, sürekli bizi takip edip, bağış gönderiyordu. Birÿay sonra da inşallah Myanmar’dan kaçan mağdur kardeşlerimiz için ev yaptırıyoruz. Çığır açtı; herkes, şu an derneğimize yardım etmek için yarışıyor."