Afrin şehidinin törenine katılan Erdoğan: Evladımızın vasiyetini yerine getireceğiz

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan (30) Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki cenaze namazına şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda siyasi katıldı.

ERDOĞAN: EVLADIMIZIN VASİYETİNİ YERİNE GETİRİRİZ

Törende konuşan Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı: ''Şehidimiz Musa Özalkan Afrin operasyonundaki ilk şehidimiz. Rabbimiz Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler ancak sizler bilemezsiniz demiştir. Şu anda Musa evladımız bizi dinliyor. Biz onun şehadetine şahidiz o da bizim saf tutuşumuza şahit. Çok önemli bir operasyonlar silsilesi içerisinde ordumuz Mehmet'lerimiz bu karda kışta büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar kimlere karşı? Teröristlere karşı. DEAŞ gibi terör örgütüne yönelik operasyondur. Bu operasyonu milletimiz ÖSO birlikte zafere ulaşma suretiyle kazanacağız. Kararlıyız azimliyiz. Acaba şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmış, buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek ve bizi sınırlarımızda taciz eden üç beş tane ipsize, soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayacağız. Şu anda yavrumuz bu noktada attığı tweet'lerle de adeta geleceğini okudu. Adeta şehadetten kendisine gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerekeceğini de orada bildirdi. Bu millet güçlü. Biz evladımızın bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak biz kendimiz hallederiz onu da yerine getiririz. Allah rahmet eylesin.''

Şehidin naaşı Ayaş'ın Bayat Köyü'nde toprağa verilecek.

İLK TÖREN GAZİANTEP'TE YAPILDI

Şehit Özalkan için ilk tören Gaziantep'te düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda dün PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'nda işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.