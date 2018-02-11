Afrin şehidinin cenazesi Mersin'e getirildi

Hatay'da basına kapalı gerçekleşen törenin ardından Kuş'un Türk bayrağına sarılı cenazesi askeri helikopterle Anamur'a uğurlandı. Şehir Stadyumu'na inen helikopteri şehit yakınları, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe ve askeri yetkililer karşıladı.

Karşılama sırasında şehidin eşi Alime Kuş ile diğer yakınları gözyaşı döktü.



Askerler tarafından helikopterden alınan Kuş'un cenazesi Anamur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş'un cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akine Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.