Afrin şehidinin arzusunu Bahçeli yerine getirecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyetini üstlendiğini Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından şöyle açıkladı: "Afrin Şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyeti olan, Telafer’de Anaokulu, Kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi isteğini , MHP Lideri Devlet Bahçeli üstlenmiştir. Şehidimizin son arzusu yerine getirilerekcektir..Ruhu şad mekanı cennet olsun.."

ŞEHİDİN VASİYETİ

Şehit Musa Özalkan’ın sosyal medyada yayımlanan vasiyeti şu şekilde: "Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen Bala’lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun."