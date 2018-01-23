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    Afrin şehidinin arzusunu Bahçeli yerine getirecek

    Aysel ALP/ANKARA
    23.01.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:

    Afrin şehidi Musa Özalkan'ın Telafer'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi vasiyetini MHP Lideri Devlet Bahçeli yerine getirecek.

    Afrin şehidinin arzusunu Bahçeli yerine getirecekMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyetini üstlendiğini Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından şöyle açıkladı: "Afrin Şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyeti olan, Telafer’de Anaokulu, Kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi isteğini , MHP Lideri Devlet Bahçeli üstlenmiştir. Şehidimizin son arzusu yerine getirilerekcektir..Ruhu şad mekanı cennet olsun.."

    ŞEHİDİN VASİYETİ

    Şehit Musa Özalkan’ın sosyal medyada yayımlanan vasiyeti şu şekilde: "Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen Bala’lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun."

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    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
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