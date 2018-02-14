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    Afrin şehidinin annesiyle son konuşması yürekleri dağladı:Silah sesi değil anne kovaya vuruyoruz

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 07:21 | Son Güncelleme:

    Afrin şehidi Uzman Çavuş Fevzi Gürsu’nun ailesini üzmemek için operasyonu ailesine yansıtmadığı öğrenildi. Şehidin bir gün önce telefonla konuştuğu sırada silah sesleri üzerine korkan annesine, “Bir şey yok, ateşin önüne kova koyduk ona vuruyoruz” dediği ortaya çıktı.

    Zeytin Dalı Harekâtı’nın 15’inci gününde, 3 Şubat’ta PKK/ PYD’li teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu’nun (28), çatışmadan bir gün önce telefonla Elazığ’da yaşayan ailesiyle düğün hazırlıklarını konuştuğu öğrenildi.
    Gözü yaşlı şehit annesi Fevziye Gürsu (43), “Kız arkadaşıyla kendi aralarında yüzük takmışlar. Düğün planları yapıyordu. ‘Mayıs ayında geleyim de gidip kızı isteyelim düğün yapalım. Kalabalık olacak düğünüm’ dedi. Fevzi yardımsever, şakacıydı, merhametliydi. Herkesin yardımına koşardı. Aslan gibiydi. Oradaki Mehmetçikler oğlumun intikamını alsınlar. Dualarımız onlarla. Zafer bizim olacak” dedi.
    "TELEFONDA SİLAH SESLERİ GELİYORDU..."

    Oğlunun kendisini üzmemek için operasyonu hiç yansıtmadığını anlatan Fevziye Gürsu, “Telefonda silah sesleri geliyordu. Çatışmada olduğunu düşünerek korktum. O da ben üzülmeyeyim diye, ‘Dağın başındayım ateş yaktık’ dedi. ‘Bu gelen silah sesleri ne?’ dedim. ‘Anne bir şey yok, ateşin önüne kova koyduk ona vuruyoruz onun sesidir’ dedi. Afrin’den şehit haberlerinin geldiğini söyledim. Fevzi, ‘Olacak tabii ki’ derdi. Onun şehit olacağını hiç tahmin etmezdim. Yavrum aslanlar gibi şehit oldu. Düğününün kalabalık olacağını hayal ederken cenazesi kalabalık oldu” diyerek gözyaşı döktü.

    Gazete Habertürk'ten Mustafa Uc'un haberine göre; şehidin babası Murat Metin Gürsu (51) da oğlunun gerçek bir vatansever olduğunu belirterek, “Fevzi, Şırnak’ta askerlik yaptıktan sonra uzman çavuş olmaya karar verdi. Sur’a, El bab’a sonra da Afrin’e gitti. Gururla gitti. Hiç aklıma şehit olacağı gelmezdi. Oğlum vatanı uğruna, milleti uğruna şehit oldu. Silah arkadaşlarına Allah yardım etsin. İçerdeki ve dışarıdaki hainler sevinmesin. Dik duracağız. Bu vatanı bölemeyecekler” diye konuştu.

    Etiketler: son dakika , afrin , operasyon , zeytindalı , şehit , terör , terör örgütü , pyd , pkk , fevzi gürsu
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