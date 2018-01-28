Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Afrin şehidi piyade üstçavuş Mehmethan, son yolculuğuna uğurlandı

    Afrin şehidi piyade üstçavuş Mehmethan, son yolculuğuna uğurlandı

    Mehmet İlkay ÖZER-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA)
    28.01.2018 - 18:14 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan, son yolculuğuna uğurlandı.

    Suriye’nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) PYD,YPG VE DEAŞ’a yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda piyade üstçavuş Fatih Mehmethan şehit oldu.

    Afrin şehidi piyade üstçavuş Mehmethan, son yolculuğuna uğurlandı

    Şehit astsubay Mehmethan için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erol Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

    Afrin şehidi piyade üstçavuş Mehmethan, son yolculuğuna uğurlandı

    Cenaze töreni için cami avlusuna getirilen şehidin naaşını, eşinin üniformasını giyen eşi Gamze ile anne ve babası karşıladı. Şehidin eşi Gamze Mehmethan tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Yüzlerce kişinin son yolculuğuna uğurlamaya geldiği şehit için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından askerlerin omuzladığı şehidin naaşı tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Bu sırada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya şehidin eşi Gamze Mehmethan’ın elini tutarak teselli etmeye çalıştı. Afrin şehidi törenin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı içindeki şehitlikte toprağa verildi.

     Afrin şehidi piyade üstçavuş Mehmethan, son yolculuğuna uğurlandı

    Afrin şehidini son yolcuğuna binlerce kişi uğurladıAfrin şehidini son yolcuğuna binlerce kişi uğurladı

    Etiketler: son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri