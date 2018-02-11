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    Afrin şehidi harekata gitmeden önce verdiği röportajda bunları söylemiş

    Mücahit YOLCU- Çağlar ÖZTÜRK- Erhan TEKTEN/GAZİANTEP, (DHA)
    11.02.2018 - 12:23 | Son Güncelleme:

    SURİYE’nin Afrin kentinde yürütülen ’Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın (24), harekatın 3’üncü günü olan 23 Ocak’ta Hatay’dan Suriye’ye geçerken "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasında yer aldığı ve röportaj verdiği ortaya çıktı.

    Ailesi Gaziantep’e oturan ve cenazesi bugün memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde toprağa verilecek olan şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın, harekata katılmak için 23 Ocak’ta Hatay’dan Suriye’ye geçerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasında yer alan Sarıaslan; görüntülerde arkadaşları, komutanları ve gazetecilerle vedalaşıp kameralara,

    "Tüm Türkiye’ye selam olsun buradan. Allah’ın izniyle oraya girip, alıp ve geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Buradan aileme, herkese çok selam olsun" demişti.

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    Afrin şehidi harekata gitmeden önce verdiği röportajda bunları söylemiş

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    Etiketler: Enes Sarıaslan , şehit , Afrin , son dakika
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