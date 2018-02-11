Afrin şehidi harekata gitmeden önce verdiği röportajda bunları söylemiş

Ailesi Gaziantep’e oturan ve cenazesi bugün memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde toprağa verilecek olan şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın, harekata katılmak için 23 Ocak’ta Hatay’dan Suriye’ye geçerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasında yer alan Sarıaslan; görüntülerde arkadaşları, komutanları ve gazetecilerle vedalaşıp kameralara,



"Tüm Türkiye’ye selam olsun buradan. Allah’ın izniyle oraya girip, alıp ve geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Buradan aileme, herkese çok selam olsun" demişti.

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