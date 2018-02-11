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    Afrin şehidi bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak

    İHA
    11.02.2018 - 12:08 | Son Güncelleme:

    Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın cenazesi, uçakla İstanbul’a getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında yakınları karşıladı.

    TSK’nın Afrin’e düzenlediği harekatta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın (25) cenazesi İstanbul’a getirildi. Türk Hava Kurumu’na ait bir uçakla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na getirilen şehidin cenazesini babası Ramazan Karaca, annesi Fadime Karaca, yakınları ve askerler karşıladı.

    Askerlerin omzunda uçaktan tabutu indirilen şehit Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca, cenaze aracı ile gasilhaneye götürüldü. Şehit için bugün Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

    Piyade uzman çavuş olarak 3 yıldır görev yapan şehit Koray Karaca’nın, Afrin’e giden ilk grup arasında olduğu ve bu göreve giderken ailesine de “Hatay’da göreve gidiyorum” dediği öğrenildi.

    Etiketler: İstanbul , Pendik , şehit , Koray Karaca , son dakika
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