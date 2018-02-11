Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Afrin şehidi Astsubay Ömer Bilal Akpınar’ın ağlatan vasiyeti

    Afrin şehidi Astsubay Ömer Bilal Akpınar’ın ağlatan vasiyeti

    Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)
    11.02.2018 - 11:08 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin’de sürdürdüğü ’Zeytin Dalı Harekatı’nın 19’uncu gününde şehit olan ve cenazesi geçen perşembe günü Karabük’te toprağa verilen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın vasiyeti ortaya çıktı.

    Geçen perşembe günü Karabük Kent Meydanı’nda on binlerin katıldığı cenaze törenin ardından Safranbolu şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın yazdığı mektup göz yaşarttı. Ömer Bilal Akpınar’ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşına verdiği ve çerçevelenen mektubunda şöyle dedi:

    ”Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur’a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur’a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu’ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10’unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."

    Afrin şehidi Astsubay Ömer Bilal Akpınar’ın ağlatan vasiyeti
    Afrin şehidi Astsubay Ömer Bilal Akpınar’ın ağlatan vasiyeti

    Afrin için bekliyorlar... Cephe için hazırızAfrin için bekliyorlar... Cephe için hazırız!

    Etiketler: Afrin , Zeytin Dalı Harekatı , Şehit , Vasiyet , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri