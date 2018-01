Afrin operasyonu: ÖSO'yla beraber yapacağız

Toplantının ardından gazetecilerin, “Afrin’e yönelik operasyonun ne zaman yapılacağı” sorusu üzerine, “Ben her zaman ne diyorum? ‘Bir gece ansızın.’ Çünkü savaş stratejisinde geceler biliyorsunuz sayısızdır. Bir gece...” dedi. Bugünkü MGK’da bu konuda bir karar çıkıp çıkmayacağı sorusuna, “Onu oradan beklersen yanlış olur” karşılığını veren Erdoğan, “Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin dahil olup olmayacağı” sorusu üzerine ise şunları söyledi:



“Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele, bizim için değil. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz. Çünkü biz bugün onlara yardımcı olmazsak, yarın orada bizim için bir tehdit kuşağı oluşacak. Biz bu tehdit kuşağının oluşmaması için orada bize gönül veren, Türkiye’ye karşı gerçekten muhabbeti fazla fazla olan bu tür insanlarla dayanışma içerisindeyiz. Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? ‘Sınır güvenliği.’ Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye’de rejim, ‘bu bizim için bir tehdit oluşturur’ diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor.”



EY NATO, NE TAVIR ALDIN?

Cumhurbaşkanı, Afrin operasyonuna hava desteği olup olmayacağı sorusu üzerine çok fazla detay istenmemesi gerektiğini belirterek, “Bu stratejiktik, taktiktir” demekle yetindi.



Erdoğan grup konuşmasında da NATO’ya şöyle seslendi: “Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz, ne tür bir tavır aldınız? Bunu kendilerine duyurduk. Şu anda da Belçika’daki toplantıda Genelkurmay Başkanımız, kendileriyle bu konuları da görüşüyorlar, görüşecekler. Dün Irak’ta oynanan oyunu bozduk, Suriye’de oynanan oyunun kalbine Fırat Kalkanı ile adeta bir hançer sapladık. İnşallah yarın-öbür gün, kısa bir sürede Afrin ve Münbiç’ten başlayarak Suriye’deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir.”



TRUMP'A: O BANA DÖNMEZSE BEN ONA DÖNMEM

ERDOĞAN, grup toplantısının ardından gazetecilerin “ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz olacak mı?” sorusu üzerine, “Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem” dedi. Erdoğan, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son gelişmelere ilişkin görüşmesinin olup olmadığı” sorusuna karşılık da, “Oluyor. Daha iki üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor” bilgisini verdi.



NATO'YA YPG MESAJI: ASLA KABUL EDİLEMEZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le dün akşam telefonda görüştü. ABD’nin Suriye Sınır Güvenliği Ordusu kurmasıyla ilgili açıklaması üzerinde duruldu. Erdoğan, PYD/YPG terör örgütü güdümündeki SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Stoltenberg ise Türkiye’nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğuna işaret etti. Stoltenberg, kurulması düşünülen orduyla ilgili NATO’ya danışılmadığını anlattı.



CHP'YE: İL BAŞKANI TAM BİR FACİA

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, CHP’ye, geçmişte attığı tweet’leri tartışılan yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu üzerinden çok sert sözlerle yüklendi. Kaftancıoğlu’nun tweet’leri, grup toplantısının yapıldığı salondaki sinevizyon ekranına da yansıtıldı. Erdoğan, grup toplantısında bu konuda özetle şunları söyledi:



GAZİ’NİN PARTİSİ NE HALDE

“Şimdi İstanbul’a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Elbette demokrasiye saygımız var. Bu kişi madem ki kongre salonundan çıkmıştır öyleyse CHP’nin il başkanıdır. Ama bu il başkanının geçmişine baktığımızda bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor, kendi söyledikleri her şeyi anlatıyor. Bu tweet’lerde neler yok ki... Her şey bir tarafa da Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti ne hallere geldi, kimlere kaldı? ‘Ermeni soykırımı’ diyerek tarihi ve milleti aşağılıyor, ‘Devlet katil değil, seri katil’ diyerek terör eylemlerinde güvenlik güçlerine saldırırken hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. Gezi olaylarında çekilen ve kendisine atfedilen, o yüzünde maske, elinde taş güvenlik güçlerimize saldırırken çekilmiş eylemci resmi ona ait değilse bile bu vandallığa sahip çıktığını ispat ediyor.



İHANETE ORTAK

Diğer paylaşımlarından Gezi olayları sırasında insanları, ‘Ananı da al haydi Taksim’e’ diyerek tahrik etmek dahil provokasyonların her yerinde bu kişinin bizzat bulunduğu anlaşılıyor. CHP ile BDP’nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınladı. Bu konuda tepkiler almış olacak ki “Hemen CHP’yi BDP ile aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler, yol doğru yol ona bak sen” diyerek karşı saldırıya geçiyor. PKK’nın güdümündeki BDP’liler ülkemizi kaosa sürüklemek için sokakları kana ve ateşe boğarken bu kişi Kürtler Gezi’de yok, şunu yapmış, bunu yapmış bahane bulma sen, Kobani’de ne yapıyorsun, nasıl davranıyorsun, ona bak diyerek, yapılan ihanete ortak oluyordu. Bu olaylarda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmak için çıkan Yasin Börü ve arkadaşları başta, 50’nin üzerinde masum insan alçakça şehit edilmişti. 15 Temmuz kahramanlarına etmedik hakaret bırakmıyor, darbe gecesi daha işin rengi tam belli olmamışken ‘Alın size nurtopu gibi mağduriyet’ diyerek tam da FETÖ’cülerin istediği gibi 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor.



Ey Kılıçdaroğlu, ey Kemal Efendi, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Sadece ülkemizin değil dünya tarihinin en şanlı mücadelesini böylesine alçakça ifade eden bir kişinin şu anda ana muhalefet partisi adına İstanbul gibi bir şehrin il başkanı koltuğunda oturması çok düşündürücüdür. Bay Kemal, herhalde sen de bundan sonra çok daha fazla düşüneceksin.



EŞİ GERİ KALIR MI?

Kendisi bu naneleri yer de eşi geri kalır mı? O da adeta övünerek, 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Hıza bak, hıza. Milletime saygım nedeniyle şahsıma hatta vefat etmiş anacağıma yönelik galiz küfürleri burada zikretmekten hicap duyacağım. Bu kafayla CHP, bırakınız iktidara gelmeyi kendi birliğini koruyamaz. Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin başında bulunduğu partiye de tencere kapak misali herhalde böyle bir il başkanı yakışır.”