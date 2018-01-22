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    Afrin operasyonu ile ilgili İngiltere'den ilk tepki geldi

    AA
    22.01.2018 - 14:45 | Son Güncelleme:

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Zeytin Dalı harekatı ile ilgili, "Türkiye sınırlarını güvenli tutmak istemekte haklı" açıklamasında bulundu.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili olarak, "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı." açıklamasını yaptı.

    Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
    "Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz." ifadesini kullanan Johnson, şunları kaydetti: 

    "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz: Suriye'de Esad rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç." 

    Afrin operasyonu ile ilgili İngiltereden ilk tepki geldi

     

     

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    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
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