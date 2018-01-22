Afrin tam olarak nerede? Afrin'in konumu Türkiye'ye yakın mı?

Afrin nerede yer alıyor sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kod adının Zeytin Dalı olarak belirlendiği Afrin operasyonunun 3. gününde kentin haritası ve Türkiye'yle arasındaki mesafe merak konusu oldu. Peki, Afrin'in kozmopolit yapısı nedir? İşte, Afrin nerede ve harita üzerinde tam olarak hangi konumda yer alıyor sorusunun cevabı

AFRİN NEREDE YER ALIYOR?

Afrin, son nüfus sayımına göre toplam 178 bin kişilik bir nüfusa sahipti. 2012 yılı itibariyle başlayan göç sebebiyle nüfusu 750 bine dayanan Afrin, terör örgütü PKK/PYD'nin idaresinde yer alan bölge, Türkiye sınırında yer alması nedeniyle büyük tehlike arz etmektedir. İlçe, güneydoğu ucundan ise Esed rejim güçlerine bitişik durumda.

Afrin, muhaliflerin kalesi İdlib ile Halep'in kuzeybatısında, Türkiye sınırında kontrol ettikleri Azez ilçesinin arasında kalmasıyla önem taşıyor.

PKK’nın Afrin ile Aynularab’ı birleştirerek, terör koridorunu Türkiye sınırı boyunca yayabilme hedefi için Azez'i de ele geçirmesi gerekiyor.

Örgüt zaman zaman, Afrin'den Azez'e, ağırlıklı olarak Türkmenlerin yaşadığı Azez - Halep - Cerablus üçgenine baskı yapıyor. Azez'deki siviller, sık sık PYD/PKK'nın Afrin'den havan topu saldırılarına maruz kalıyor.

Hafız Esed iktidarında, diğer Kürt siyasi hareketler, Haseke ve civarında örgütlenirken, elebaşı Abdullah Öcalan Afrin'i hedef seçmişti.

İlçede, PKK'nın mali desteğiyle, özellikle zeytin, zeytinyağı sektörlerinde birçok ticari müessese ve imalathane kurulmuştu.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmadan devretmesiyle, PYD/PKK’nın ilk toprak kazanımları arasında yer aldı ve Kandil Dağı'ndan sonraki yuvası oldu.

Suriye'de rejim karşıtı halk hareketlerinin başladığı 2011 yılı ve ardından gelen iç savaş döneminde, Afrin terör örgütü PYD/PKK'nın en fazla yuvalandığı sahalardan oldu.

Örgüt, Afrin'de, Haseke'nin Amude ve Halep'in Aynularab (Kobani) ilçeleriyle, Ocak 2014'te özerk yönetim ilan etti ve "kanton" ismini verdi.

Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000’lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs’ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis’e bağlı bir kaza konumundaydı. Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sahip. Şayet Afrin bölgesi de teröristlerden temizlenirse, Türkiye’nin güney sınırında yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alan Türkiye nüfuzunda olacak.. Fırat Kalkanı harekatının icra bölgesi ve İdlib’in ardından Afrin’de yapılacak bir harekatla, Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağı tamamen engellenmiş olacak.

Afrin'in toplam yüz ölçümünün 3 bin 900 kilometre olduğu biliniyor.