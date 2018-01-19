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    Afrin nerede? Afrin Türkiye için neden önemli? İşte haritadaki yeri

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 20:58 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin olası Afrin harekatı öncesi gözler Afrin'de... Peki Afrin'in önemi ne? Afrin'de ne kadar PKK/YPG'li var? Türkiye'nin operasyon için hazırlık yaptığı Suriye’nin kuzey kenti Afrin, terör örgütü PYD-YPG/PKK tarafından 2012 yılından bu yana kontrol ediliyor. Rapora göre Afrin’de halen 8 bin civarında silahlı terörist bulunuyor. Bu teröristlerin yüzde 15’i ise PKK’nın askeri kadın kolu YJA-Star ile PYD’nin Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) çatısı altında silahlanan kadınlardan oluşuyor.

    Afrin’deki silahlı terörist grubunu, PKK’nın Kandil kadrosundan gidenler yönetiyor. Türkiye’den ve PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarından da yaklaşık 2 bin silahlı örgüt mensubunun da Afrin’de bulunduğu belirtiliyor. Örgüt yönetiminin uzun süredir Türkiye’nin operasyonuna karşı hazırlık yaptığı, hendekler kazarak sığınaklar oluşturduğu kaydediliyor. 

    ÇOCUKLAR DA SİLAH ALTINDA

    Terör örgütünün silah altına aldığı kişilerin yüzde 10’unun ise 18 yaş altı çocuklardan oluştuğu belirtiliyor. Örgütün, bölgede zorla çocukları ailelerinden kopararak silah altına aldığı, kısa süreli eğitimin ardından siper ve hendeklere göndererek nöbet tutturduğu bilgisi paylaşıldı. Çocuklarını vermek istemeyen ailelere baskı uygulandığı, tutuklandığı veya cezalara mazur bırakıldığı öne sürülüyor.

    200 TERÖRİST SIZDI

    PKK’nın silah-bomba eğitimi verdiği 3 kampın da Afrin’de bulunduğu, Türkiye’ye eylem amaçlı gönderilen canlı bomba ve eylemcilerin de bu kamplarda eğitildiği belirtiliyor. PKK’nın Hatay’ın Amanos Dağları’na açılan kapı olarak gördüğü Afrin üzerinden terörist, silah ve mühimmatı Türkiye’ye gönderdiği, son bir yılda 200’e yakın teröristin silahlı çatışma, baskın ve eylem amaçlı Afrin üzerinden Türkiye’ye sızdığı tespit edildi.

    AFRİN’İN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

    Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000’lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs’ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis’e bağlı bir kaza konumundaydı. Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sahip. Şayet Afrin bölgesi de teröristlerden temizlenirse, Türkiye’nin güney sınırında yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alan Türkiye nüfuzunda olacak.. Fırat Kalkanı harekatının icra bölgesi ve İdlib’in ardından Afrin’de yapılacak bir harekatla, Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağı tamamen engellenmiş olacak. Afrin nerede Afrin Türkiye için neden önemli İşte haritadaki yeri

    KAYNAK: Anadolu Ajansı

    Etiketler: afrin nerede , afrin'in önemi , son dakika
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